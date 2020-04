‘Rechts-extremistische uitingen in appgroepen FvD-jongeren’

In appgroepen waarbij leden van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie (JFVD) zijn betrokken, worden structureel rechts-extremistische uitspraken gedaan. Dat hebben bezorgde JFVD-leden op 17 april middels een anonieme brief laten weten aan het hoofdbestuur. De partij zei woensdag een „zorgvuldig onderzoek” te zullen starten naar de gang van zaken.

Het zou gaan om ‘fascistische’ en ‘antisemitische’ uitingen van actieve JFVD-leden, onder wie leden die ondersteunende- of bestuursfuncties hebben en ook in nauw contact staan met het landelijke bestuur van de JFVD, zo schrijven de bezorgde leden in de brief die in handen is van opinietijdschrift HP/De Tijd.

De briefschrijvers eisen dat het hoofdbestuur van Forum voor Democratie vijftien betrokken leden van de JFVD royeert. Zij doen dat aan de hand van een groot aantal schermafbeeldingen van berichten uit de bewuste appgroepen, waarover HP/De Tijd tevens beschikt.

„Nationaal-socialisme heeft van het meest armoedige land van Europa het rijkste land van Europa gemaakt in een paar jaar (…) Beste economische formule ooit”, schrijft een van groepsappleden. „Ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die NL weer 95% blank maakt met 0% moslims”, bericht een ander in een van de appgroepen, waarin ook het Horst Wessellied, een nazistisch volkslied, wordt gedeeld. Het gaat volgens de briefschrijvers overwegend om niet-officiële appgroepen van FvD-leden.

JFVD-lid uit functie gezet

De partij noemt de betreffende berichten „belachelijk en schadelijk”, zo schreef het woensdagmiddag in een verklaring. Ook maakt het bekend dat het JFVD-bestuur direct een van de betreffende personen „uit zijn provinciale rol” heeft ontheven nadat het kennis genomen had van de uitingen.

Daarnaast is Forum voor Democratie een intern onderzoek gestart. „Dat doen we zorgvuldig. En op basis van de uitkomsten van dat onderzoek volgen er acties. Die kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de uitingen”, laat een woordvoerder weten aan NRC. Hij zegt dat de partij eerst wederhoor wil plegen bij de betrokkenen en geen mededelingen doet over individuele leden. Partijleider Thierry Baudet heeft nog niet gereageerd op de zaak.