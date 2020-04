Politie arresteert derde verdachte van brandstichting bij zendmast

De politie heeft een derde persoon aangehouden die verdacht wordt van het in brand steken van een zendmast. Het gaat om een dertigjarige man uit het Flevolandse Swifterbant. Volgens het persbericht dat de politie woensdag naar buiten bracht, was hij mogelijk betrokken bij een brand van een zendmast in het naastgelegen Dronten.

De 24-jarige man uit Swifterbant die vorige week werd aangehouden, werd ook verdacht van een brand bij die zendmast. Eerder arresteerde de politie ook een Groningse man die een mast bij de stad Groningen zou hebben aangestoken.

De 30-jarige man wiens arrestatie de politie woensdag naar buiten bracht, zit vast voor verhoor. Er wordt onderzocht of hij bij meerdere branden betrokken is geweest. De afgelopen weken zijn zeker twintig zendmasten door Nederland in brand gestoken. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft het vermoedelijk te maken met extremistisch geweld tegen de komst van het 5G-netwerk, dat gevoed wordt door complottheorieën.