Ouders krijgen negen weken verlof deels betaald

Mensen met een pasgeboren kind krijgen vanaf augustus 2022 negen weken deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het is de bedoeling dat ouders werk en thuis beter kunnen combineren, en de economische zelfstandigheid van vrouwen groter wordt, schrijft het kabinet woensdag aan de Tweede Kamer. Ouders mogen nu ook al 26 weken verlof opnemen tot de achtste verjaardag van hun kind, maar dit is in principe onbetaald. Slechts een derde van de ouders maakt daarom van de regeling gebruik.

Ouders kunnen straks tot de eerste verjaardag van hun kind aanspraak maken op de negen weken uitkering. Die bedraagt de helft van hun dagloon. Het blijft zo dat ouders tot hun kind acht wordt in totaal 26 weken verlof kunnen krijgen. De overige zestien weken blijven onbetaald, tenzij er met de werkgever andere afspraken zijn gemaakt. Ouderschapsverlof staat los van de regelingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en geboorteverlof.

De eerdere ouderschapsregeling is een van de redenen dat in veel huishoudens vrouwen parttime werken én voor de kinderen zorgen, terwijl mannen vaker fulltime werken en minder zorgtaken op zich nemen. Dat leidt samen met de manier waarop de opvang en het onderwijs van kinderen is geregeld en allerlei belastingen, tot een ongelijke man-vrouwverhouding, aldus het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk. Dat de man voltijd werkt werkt en de vrouw in deeltijd is in Nederland volgens dat onderzoek nog te veel een automatisme.

Europese druk

De plannen zijn woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd door de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, D66) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD). Het kabinet geeft daarmee gehoor aan een ambtelijk advies, maar betaald verlof wordt ook deels onder Europese druk ingevoerd.

Vorig jaar stemde het Europees Parlement in met een richtlijn die bepaalde dat ouders recht hebben om twee maanden betaald verlof. De hoogte van de toeslag moet „adequaat” zijn en gezinnen in staat stellen er „een fatsoenlijke levensstandaard” op na te houden. Bedragen en wie het moet betalen zijn in de richtlijn niet vastgelegd.

Naar aanleiding van het IBO Deeltijdwerk belooft het kabinet ook te kijken naar de inrichting van kinderopvang en het onderwijs. Het doel is dat zorgtaken beter verdeeld worden onder mannen en vrouwen, en dat vrouwen een sterkere economische positie krijgen. Het advies wijst erop dat de kinderopvang in Nederland vergeleken met andere landen duur is. Ook basisscholen kunnen al dan niet samen met de opvang leerlingen buiten de reguliere lesuren onderdak bieden zodat ouders kunnen werken.