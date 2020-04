Naast het doel van Eddy PG

‘Sjaak Swart speelt voor Van Hanegem’. Belangrijk voetbalnieuws op 22 mei 1975 op de voorpagina van de Eendrachtbode, ‘het Nieuwsblad voor Tholen en Sint-Philipsland’ waar vijf jaar later mijn loopbaan als journalist begon. Op zaterdagavond 14 juni zou er in mijn dorp, Sint-Maartensdijk, een benefietwedstrijd worden gespeeld tussen Oud-Feyenoord en een elftal van een nabijgelegen camping met daarin naast enkele campinggasten en een paar lokale voetballers twee spelers van FC Amsterdam en de oud-Ajacieden Bennie Muller en Sjaak Swart. De opbrengst zou naar ‘Thoolse gehandicapten’ gaan.

Het voorpaginabericht vertelde dat manager Guus Brox geen toestemming wilde geven aan vier spelers van Feyenoord 1 om met dat campingelftal tegen de veteranen uit Rotterdam te spelen. Uit vrees dat ze geblesseerd zouden raken tegen oud-Feyenoorders als Coen Moulijn, Eddy Pieters Graafland en Piet Romeijn, mochten Willem van Hanegem, Wim Jansen, Dick Schneijder en Theo de Jong niet afreizen naar wat in dialect Smerdiek heette – ook de naam van de voetbalclub waar ik toen speelde.

Op het sportpark stond ik als vijftienjarige Ajax-supporter – mét sympathie voor de eeuwige rivaal uit Rotterdam – met mijn oranje notitieboekje klaar om de spelers van Oud-Feyenoord om hun handtekening te vragen. Dat waren niet zomaar Feyenoorders; onder hen spelers die deel uitmaakten van de ploeg die in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup had gewonnen, en meteen daarna ook nog de wereldbeker!

Nadat ze uit de bus waren gestapt, namen ze alle tijd om een krabbel te zetten, na het eerste paginaatje waar André van der Louw al zijn handtekening had gezet. De burgemeester van Rotterdam, later voorzitter van de sectie betaald voetbal van voetbalbond KNVB, zou die avond de aftrap van het benefietduel doen. Na de handtekening van doelman Eddy Pieters Graafland volgden die van Guus Haak, Coen Moulijn, Rinus Bennaars, Piet Romeijn en Piet Steenbergen, die in 1950 een van de eerste Nederlandse voetballers was die naar een buitenlandse club vertrok – maar dat wist ik toen nog niet. Ook Sjaak Swart zette een handtekening, evenals Frans Derks, de eredivisiescheidsrechter die in zijn vertrouwde te strakke korte broek de wedstrijd zou leiden.

De handtekening van Eddy Pieters Graafland.

Ik kan me de uitslag niet meer herinneren, maar dankzij de plaatselijke drogist die ook een verdienstelijk fotograaf was, Cor Poot, heb ik nog een zwartwitfoto in mijn werkkamer hangen die tijdens die wedstrijd is gemaakt. Ik sta, een beetje brutaal wel, op de achterlijn naast het doel (toen nog met houten palen en lat) van Eddy Pieters Graafland. Met notitieboekje, dat gaandeweg die avond een heus reporter's notebook werd.

Ik tekende na afloop de reactie van de legendarische doelman op: „Leuke wedstrijd, sportief publiek.” Moulijn en Romeijn reageerden in soortgelijke bewoordingen, en op het parkeerterrein wist ik Sjaak Swart, toen al een paar jaar oud-Ajacied, te strikken voor mijn allereerste (en niet gepubliceerde) sportinterview. Terwijl hij zijn voetbaltas in de kofferbak van zijn Citroën CX 2200 zette en foto’s met voorgedrukte handtekeningen van zichzelf (zwartwit) en Barcelonaspeler Johan Neeskens (kleur) weggaf, vertelde Swart wat hij van deze wedstrijd vond („Leuk”), analyseerde hij tegenstander Oud-Feyenoord („Goed op elkaar ingespeeld”), vertelde hij dat hij nog steeds veel van dit soort wedstrijden speelde en dat hij verwachtte dat Ajax het komende seizoen „hoge ogen zou gooien”. Ajax zou aan het eind van het eredivisieseizoen 1975-’76 na een spannende ontknoping als derde eindigen, achter nummer twee Feyenoord en kampioen PSV.

Die herinneringen aan Eddy PG en Mister Ajax zijn me altijd dierbaar gebleven – dankzij de ingelijste foto van de aankomende (sport)verslaggever naast het doel van PG en zijn eerste sportinterview, op de Sportlaan in Sint-Maartensdijk.