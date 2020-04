‘Italië arresteert man die betrokken was bij moord op Belgische ex-vicepremier’

In het zuiden van Italië is een man gearresteerd die betrokken was bij de moord in 1991 op de oud-vicepremier van België, André Cools. Dat melden Italiaanse media woensdag. Het gaat om de 72-jarige Cosimo Damiano Solazzo, die ervan wordt verdacht de moordenaars te hebben ingehuurd voor de liquidatie en de wapens te hebben geleverd.

Cools, die een kopstuk was van de Waalse socialistische partij PS, werd in 1991 bij zijn flat in Luik doodgeschoten door twee Tunesische huurmoordenaars. Hoofdverdachte in de zaak was mede-PS-lid en ex-minister Alain van der Biest, die in 2002 zelfmoord pleegde. De twee politici waren in conflict met elkaar. Verschillende betrokkenen werden eerder al veroordeeld voor de moord, onder wie de Tunesische huurmoordenaars.

Italiaan Solazzo, tegen wie een Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd, werd bij het proces in 2004 bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica ontkent hij betrokkenheid bij de liquidatie. Hij zou onder huisarrest geplaatst zijn in afwachting van een elektronische enkelband.

