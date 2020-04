Hoe ziek worden we van dieren?

Het klinkt als een detectiveverhaal: als er een nieuwe infectieziekte wordt ontdekt bij mensen gaan wetenschappers op zoek naar een mogelijke dierlijke bron. Veel van die ziekten zijn te herleiden naar een tussen soorten overgesprongen bacterie of virus. Ook het nieuwe coronavirus is een voorbeeld van zo’n zoönose.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.