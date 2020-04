Leeftijdgenoten van mij hebben het in mijn bijzijn steeds vaker over stoppen met werken en het P-woord: pensioen. Zij inspireren mij om na te denken over een werkvrije toekomst; geen dagelijkse verplichtingen of stress, het echte genieten kan beginnen. Uiteindelijk besluit ik ook maar eens een pensioenberekening te laten maken door een financieel adviseur. Na opgaaf van opgebouwde rechten, lasten, vermogen, hypotheek en uitgavenpatroon wacht ik hoopvol af. Ruim een week daarna word ik gebeld door de adviseur: vanaf mijn 65ste kan ik stoppen met werken… tot mijn 72ste.

