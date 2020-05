Het mondkapje: een nog wat ongemakkelijk accessoire

Wat?

De felle discussie over de veiligheid laten we hier even voor wat hij is. Feit is dat het mondkapje eindelijk ook in het Nederlandse straatbeeld zijn intrede heeft gedaan. Eindelijk ja, want sinds de Sars-epidemie is het in Azië al een heel gewoon accessoire geworden, iets wat je ook al jaren terugziet bij de internationale modeweken.

Er zijn ook modemerken die ze maken. Het Franse Marine Serre, bijvoorbeeld, een duurzaam en hip label. Tijdens de laatste modeweek in Parijs, toen het coronavirus in Europa aan zijn opmars was begonnen, trok een met Swarovski-kristaln bezet en van R-Pur-filter voorzien exemplaar veel aandacht in de showroom. Die van dit voorjaar, met het kenmerkende halvemaandessin (430 euro) is uitverkocht.

In Nederland hebben merken als Hul le Kes (17,50 euro, en dan wordt er ook een kapje gedoneerd aan een vrijwilliger bij de Voedselbank) en Bybrown (15 euro, zij doneren dan twee exemplaren, op dit moment aan verzorgend personeel) zich op de mondkapjes voor particulieren gestort, alsook veel kleine naaiateliers. Zelf maken kan ook: op internet zijn allerlei patronen te vinden die ook voor beginners eenvoudig in elkaar te zetten zijn. Grofweg zijn er twee soorten: een rechthoekige, gevouwen, die lijkt op het bekende chirurgenkapje, en een bolle. In beide moet een filter van stofzuigerzakken, wc-papier of keukenpapier worden aangebracht. Welke is beter? Ook dat is een kwestie waar we ons hier liever niet aan branden.

Foto’s Cora Bronkers & Allard Faas

Wie?

Marcha Kortekaas (47) maakte haar kapje van een boerenzakdoek, naar een patroon van een Japanner die ze tijdens de Sars-epidemie zelf was gaan naaien. Ze verkoopt ze ook, in haar winkel met keukenspullen en via Instagram. Ze draagt ze alleen in de supermarkt. „Ik vind het heel ongemakkelijk.”

„Ik voel me er veilig mee, voor mezelf en voor anderen”, zegt Djamila Monteiro (35) over haar mondkapje met paardendessin. Het komt uit haar eigen naaiatelier. Normaal maakt ze daar haar eigen collectie, en voert ze reparaties uit, maar dat is allemaal stilgevallen. Daarom maakt ze nu kapjes, die ze verkoopt via Instagram.

Textielontwerper Samira Boon (45) begon met het maken van haar kapjes, onder meer met halve dierengezichten erop, toen ze tussen 2002 en 2006 in Japan woonde. Ze verkocht ze in Azië, waar het een vorm van beleefdheid is om anderen te beschermen als je verkouden bent. Nu draagt ze ze voor het eerst zelf. In de supermarkt.

Al in februari vroeg Ben de Waal (59) zijn 84-jarige moeder mondkapjes voor hem te naaien. Hij werkt bij Jeugdgezondheidszorg, en wil haar beschermen als hij op bezoek komt. Ze maakte er 25, allemaal uit een oude, witte dekbedhoes. Hij wilde liever een motiefje, maar zij vond dat hij daarmee voor schut zou lopen. De Waal draagt ze alleen bij haar, en laatst in een drukke Gamma.