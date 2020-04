Duitse politie onderzoekt mesaanvallen in Hanau

Zeker vier mensen in de Duitse stad Hanau zijn maandag gewond geraakt nadat ze werden aangevallen met een mes. Twee verdachten zijn daarop aangehouden, meldt de Duitse politie woensdag. Het lijkt erop dat de slachtoffers willekeurige passanten waren. Ze kennen elkaar vermoedelijk niet, maar zeggen allen te zijn aangevallen door een groep van vijf tot zeven mannen. De twee die werden opgepakt zijn 23 en 29 jaar oud. Welke rol ze gespeeld zouden hebben in de aanval is niet bekendgemaakt.

De slachtoffers (17 tot 26 jaar oud) verkeren niet in levensgevaar, aldus de politie. Ze hadden zich zelf bij het ziekenhuis gemeld. In de zoektocht naar de daders werd onder meer een helikopter ingezet, maar de verdachten zijn dinsdag aangehouden op basis van getuigenverklaringen. De politie gaf kort na de aanvallen een signalement: een van de daders werd omschreven als 1,90 meter lang, gespierd en donkerblond. Ze zouden bijna allemaal een baard dragen.

Wat het motief is geweest voor de mesaanval is onduidelijk. De politie heeft daar nog geen uitspraken over gedaan. Of er een verband bestaat met een aanval in dezelfde stad twee maanden geleden is evenmin bekend.

In Hanau kwamen in februari tien mensen om het leven toen ze werden aangevallen door de rechts-extremist Tobias Rathjen. Een van de slachtoffers was de moeder van de dader. Rathjen schoot haar dood en pleegde vervolgens zelfmoord. De moorden leidden in Duitsland tot een discussie over de aanpak van rechts-extremisme en het gevaar dat de stroming vormt voor de Duitse democratie.