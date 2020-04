Volgens het hoofd van het NIAID, Anthony Fauci, is de FDA is momenteel in gesprek met de medicijnfabrikant om het middel snel beschikbaar te maken voor patiënten. Trump zei tijdens een persconferentie woensdag dat hij vaart wil zetten achter het goedkeuringsproces: „We willen zeer snelle goedkeuringen”.

Uit eerste onderzoeksresultaten van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) blijkt volgens Gilead dat het experimentele middel remdesivir coronapatiënten sneller helpt herstellen. Maar andere onderzoeken hebben juist nog geen klinische voordelen in de strijd tegen Covid-19 kunnen vaststellen.

Facebook, Microsoft en Tesla presteren goed tijdens coronacrisis

Terwijl de Amerikaanse economie in zijn geheel hard onderuit is gegaan in het eerste kwartaal, hebben Facebook, Microsoft en Tesla juist uitstekende kwartaalcijfers gepresenteerd. Microsoft dankzij de coronacrisis en Facebook en Tesla ondanks.

Microsoft profiteert van het vele thuiswerken en het leren op afstand. Volgens het techbedrijf zijn in twee maanden tijd stappen gezet in de digitale transformatie die normaal gesproken in twee jaar gezet zouden zijn. Microsoft ziet bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen groei, maar topman Satya Nadella benoemt specifiek leren op afstand, kritieke cloudinfrastructuur en beveiliging. De omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met een kwart naar 35 miljard dollar en de operationele winst ook met een kwart naar 13 miljard dollar.

Facebook heeft het afgelopen kwartaal de omzet en winst ook fors zien stijgen, maar ziet de vraag naar het plaatsen van advertenties sinds kort wel teruglopen. Het bedrijf van Mark Zuckerberg boekte 17,7 miljard dollar aan omzet, een stijging van 18 procent en zag de winst ruimschoots verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder naar 4,9 miljard dollar.

CEO Mark Zuckerberg van Facebook Foto Erik S. Lesser/EPA

Vanwege de onzekere vooruitzichten waagt Facebook zich niet aan een prognose voor de komende periode. Wel stelt topman Zuckerberg dat Facebook in deze crisistijd een belangrijke rol vervult door mensen ondanks alle coronamaatregelen met elkaar in contact te houden.

Tesla beleeft ondanks de coronacrisis de beste start van het jaar ooit. De maker van elektrische auto's boekte met 6 miljard dollar 32 procent meer omzet dan in het eerste kwartaal van een jaar eerder en de brutowinst nam met liefst 118 procent toe tot 12,2 miljard dollar. De opbrengsten hadden volgens Tesla nog hoger kunnen zijn als de leveringen niet in de knel waren gekomen door de coronacrisis.

De omzet en winst van internethandelaar eBay liepen het afgelopen kwartaal juist terug. Het moederbedrijf van Marktplaats zag de onlinehandel op zijn platformen sinds het uitbreken van de coronapandemie half maart wel toenemen, maar dat compenseerde een eerder inkomstenverlies niet. De webwinkelmarkt in de VS wordt vrijwel volledig gedomineerd door Amazon.