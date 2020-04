Dinsdag werd in de VS de symbolische grens van 1 miljoen bekende gevallen van Covid-19 gepasseerd. Omdat niet alle patiënten worden getest, ligt het werkelijke aantal besmettingen hoger.

Het totale aantal doden bedraagt inmiddels meer dan 58.350. Daarmee is het dodental het aantal Amerikanen dat omkwam bij de oorlog in Vietnam gepasseerd. Tijdens dat conflict kwamen in de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig volgens officiële cijfers 58.220 Amerikaanse militairen om het leven.

Het dodental als gevolg van het coronavirus in de Verenigde Staten is de afgelopen 24 uur opgelopen met 2.207, een snellere stijging dan de afgelopen paar dagen. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore, schrijft AFP. Zondag en maandag lag de toename van het aantal sterfgevallen door Covid-19 lager dan 1.300.

Tweede marineschip VS getroffen door corona-uitbraak

Een tweede marineschip van de Verenigde Staten is op zee getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Aan boord van de USS Kidd zijn 64 gevallen van Covid-19 vastgesteld. Het schip is dinsdag aangemeerd in San Diego voor medische zorg en ontsmetting. Dat meldt AP.

Eind vorige maand sloeg de kapitein van het vliegdekschip USS Roosevelt alarm over een uitbraak van het coronavirus aan boord van dat schip. De USS Roosevelt ligt aangemeerd in Guam. Bij meer dan 900 van de bijna vijfduizend bemanningsleden is Covid-19 vastgesteld.

De marine heeft de bemanning van het oorlogsschip USS Kidd, van in totaal ongeveer 500 man, snel van boord gehaald. Bij de USS Roosevelt ging dat moeizaam; de kapitein, Brett Crozier, werd uit zijn functie ontheven nadat hij bij de marine aandrong op snellere actie. De marine wil hem zijn positie teruggeven.

Volgens de marine is 63 procent van de bemanningsleden van de USS Kidd inmiddels getest op het coronavirus. Bemanningsleden worden aan wal in quarantaine geplaatst. De schoonmaak van het schip, dat voor de westkust van Midden-Amerika bezig was aan een missie tegen drugscriminaliteit, gaat naar verwachting twee weken duren.

Volgens de Amerikaanse marine zijn er geen bekende gevallen van Covid-19 aan boord van andere schepen.