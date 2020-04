CDA is eruit: Brabant kan over rechts

Als uit de formatiesaga in Noord-Brabant een les te trekken valt, is het deze: het huidige CDA wordt het makkelijker eens met andere partijen dan met zichzelf.

Op het eerste gezicht maakte de partij woensdagnacht een einde aan weken van onzekerheid. Brabantse CDA-leden en het Brabantse afdelingsbestuur gaven hun zegen aan een samenwerking met Forum voor Democratie in het provinciebestuur. Niets staat het aantreden van een nieuw college, dat naast CDA en FVD bestaat uit VVD en eenmansfractie Lokaal Brabant, nu nog in de weg.

Dat betekent goed nieuws voor de boeren die het Brabantse CDA vorig jaar onder druk zetten om het vorige college weg te stemmen, wegens een streng stikstofbeleid. Ook de coalitiepartners zijn opgelucht: zij waren al akkoord, hun achterban morde niet. Een voorlopig bestuursakkoord lag binnenskamers al enkele weken klaar, net als de namen van kandidaat-gedeputeerden namens alle partijen.

Maar aan de twist binnen het CDA is nog geen einde gekomen. Tot woensdagmiddag konden alle Brabantse CDA’ers zich in een ledenraadpleging uitspreken over de samenwerking: ruim 800 leden maakten daar gebruik van, zo’n 16 procent van het Brabantse ledenbestand. Van hen sprak 56 procent zich uit vóór de coalitie, 44 procent is tegen. „Op basis van de resultaten zien we dat een kleine meerderheid aangeeft een samenwerking met FvD acceptabel te vinden”, schrijft het Brabantse CDA-bestuur in een serie aanbevelingen.

Zo maakt het provinciale partijbestuur de ruimte vrij voor de eigen fractie om in de coalitie te stappen, al moeten de fractieleden zich dan wel inspannen om „een echte dialoog” te organiseren met de achterban over het nog ongepubliceerde bestuursakkoord. Want de bestuurders proeven ook „een groot wantrouwen vanuit onze achterban richting FvD”.

Die dubbele conclusie laat zien hoe precair de keuze is die het CDA-bestuur adviseert. Deze week nog voegde een leger partijprominenten zich bij een groeiende groep die niets voelt voor een samenwerking met een partij die geleid wordt door Thierry Baudet, in Brabant of waar dan ook. „Doe het niet! Doe het niet!” schreven zij in een open brief. Onder hen waren oud-ministers Ernst Hirsch Ballin en Hanja Maij-Weggen en veel partijleden die de afgelopen jaren meedraaiden in de top van het provinciebestuur.

Ze wezen op Baudets politisering van de rechtspraak en het onderwijs, op een recente uitzending van Zembla, op een talkshow van GeenStijl waarin Baudet het CDA onlangs onderdeel noemde van een „cultuurmarxistische linkse mainstream” die uit is op „de vernietiging van Nederland”.

Hun verzet liep op niets uit, maar ze legden er een diepe scheidslijn mee bloot. Eentje tussen twee CDA’s. Een CDA dat een nieuwe boodschap in het politieke midden zoekt met begrippen als ‘rentmeesterschap’ en ‘gemeenschapszin’ – en een CDA dat graag een stem wil geven aan de boze boer en ontevreden burger. Een partij waarvan de hoogste vertegenwoordigers zich soms openlijk uitspreken tegen coalities met nieuwkomers op rechts – en een partij die tegelijkertijd probeert kiezers terug te winnen van FVD en PVV.

Welk CDA krijgt het voor het zeggen? Vorig jaar knetterde het over die vraag al flink op het partijcongres naar aanleiding van een nieuw discussiestuk, Zij aan Zij, maar een antwoord is er niet. De partijtop ziet vooral moeilijke keuzes die de achterban verdelen.

Kleur bekennen in Brabant

Keuzes bovendien, merken CDA’ers zelf als eerste op, die de partij vooralsnog moet maken zonder stevig leiderschap. Partijleider Pieter Heerma, de opvolger van de vorig jaar vertrokken Sybrand Buma, is nadrukkelijk een tussenpaus. Hij legt de partij niet vast op één koers, partijvoorzitter Rutger Ploum evenmin. Dat verandert vermoedelijk pas onder een nieuwe leider, en die wordt niet voor het najaar bekend – Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra gelden als topkandidaten.

Maar door Noord-Brabant moest de partij nú kleur bekennen. Kiezen voor de boeren en Forum – of de andere kant op. Publiekelijk probeerde de Haagse partijtop zichzelf de afgelopen maanden op afstand te zetten van het formatieproces. „Het is aan Brabant”, zei Heerma. Hij vervolgde: hij zou er geen veto over uitspreken. En De Jonge, die al eens gezegd had dat hij een landelijke coalitie met CDA en FVD ‘niet zag gebeuren’, constateerde dat in Brabant boeren „in de knel raken”. Daar moest het Brabantse CDA voor opkomen – met wie dan ook.

In de praktijk lopen landelijke en provinciale CDA-rollen in Brabant regelmatig door elkaar heen. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg kwam op bezoek bij de Statenfractie, de naam van een ander Kamerlid – Erik Ronnes – doet de ronde als kandidaat-gedeputeerde. Dat voedde precies de angst die bij de Brabantse tegenstanders van samenwerking al langer leeft: hun provincie als proeftuin voor een landelijk een-tweetje tussen CDA en Forum voor Democratie. „De eerste stap op een hellend vlak is vaak de fatale stap”, stelden de briefschrijvers deze week.

Blijft de Brabantse coalitie een open wond of kan de partijtop de boel snel helen? Interim-leider Heerma gelooft het laatste, liet hij eerder in televisieprogramma WNL op Zondag weten. „Ik durf wel te voorspellen, wat er ook uitkomt: als dat college er een paar weken zit, hoor je er niemand meer over.” Dat is, ook na woensdagnacht, de vraag.