Boeing gaat 10 procent van de banen schrappen, ook grote verliezen voor Airbus

Door de gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus hebben vliegtuigbouwers Boeing en Airbus in het eerste kwartaal flinke verliezen geleden. Bij Boeing lopen de verliezen zo ver op dat het woensdag na publicatie van de cijfers aankondigde een tiende van de ongeveer 160.000 banen te gaan schrappen.

Beide bedrijven hebben te maken met een flinke afname in de vraag naar commerciële passagiersvliegtuigen. Door de uitbraak van het coronavirus is het internationale luchtverkeer goeddeels stilgelegd. Het Amerikaanse Boeing eindigt de eerste drie maanden van dit jaar met een verlies van 641 miljoen dollar (591 miljoen euro), waar deze periode een jaar eerder nog een winst van 2,1 miljard dollar opleverde. Airbus, dat woensdag ook cijfers bekendmaakte, noteert een verlies van 481 miljoen euro tegenover 40 miljoen euro winst vorig jaar.

Banen schrappen en verlof

Boeing gaat de meeste banen schrappen bij de vliegtuigbouwtak. De ruimte- en defensieafdeling worden minder hard gekort. Ook gaat het de productie van de 787-toestellen verlangzamen. Airbus, waar ruim 133.000 mensen werken, maakte eerder deze maand al bekend drieduizend werknemers in Frankrijk tijdelijk naar huis te sturen. Ongeveer eenzelfde aantal stuurt het in het Verenigd Koninkrijk met verlof. Volgens persbureau Reuters gaan er bij Airbus deze zomer wereldwijd mogelijk tienduizenden banen verdwijnen.

Bij Boeing nam in het eerste kwartaal de omzet af met 26 procent tot 16,9 miljard dollar. Bij Airbus nam de omzet af met 15 procent tot 10,6 miljard euro. „We bevinden ons in het midden van de ernstigste crisis die de luchtvaartindustrie ooit heeft meegemaakt”, zei Airbus-topman Guillaume Faury woensdag in een verklaring bij de kwartaalcijfers.