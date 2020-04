Biden wint voorverkiezingen via briefstemmen in Ohio

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden heeft dinsdag de Democratische voorverkiezingen in de staat Ohio gewonnen. Biden kreeg ongeveer 74 procent van de stemmen bij de voorverkiezingen, de eerste die wegens het coronavirus bijna volledig via briefstemmen werden gehouden. Dat meldt AP.

Dat Biden als winnaar uit de bus zou komen, stond vast. Hij is de enige overgebleven kandidaat om het in november namens de Democraten op te nemen tegen president Donald Trump. Zijn belangrijkste tegenstander, de progressieve senator Bernie Sanders, stapte eerder deze maand uit de race.

Sanders ontving nog ongeveer 15 procent van de stemmen. De rest werd verdeeld door enkele andere kandidaten die eerder afhaakten maar nog wel op stembiljetten stonden. Sanders heeft zijn aanhangers opgeroepen nog op hem te stemmen, in de hoop op invloed tijdens de Democratische Conventie in augustus. Dan wordt de presidentskandidaat formeel gekozen.

Uitgesteld wegens coronavirus

De voorverkiezingen in Ohio, die oorspronkelijk op 17 maart zouden worden gehouden maar op het laatste moment werden uitgesteld wegens het coronavirus, werden landelijk gevolgd als een proef van verkiezingen tijdens de pandemie. In tegenstelling tot Wisconsin, waar eerder deze maand ondanks coronaregels werd gestemd bij stembureaus, werd in Ohio bijna uitsluitend per brief gestemd. Alleen mensen met handicaps, mensen zonder permanent adres, en kiezers die een stembiljet hadden aangevraagd maar er geen hadden ontvangen, konden op een beperkt aantal plaatsen persoonlijk stemmen.

De opkomst leek daar onder te lijden. Volgens cijfers van de staat waren er zaterdag 1,5 miljoen stemmen uitgebracht, aanmerkelijk minder dan de 3,2 miljoen stemmen bij de voorverkiezingen in 2016.

Sommige gouverneurs hebben gezegd te overwegen om de verkiezingen in november uitsluitend via briefstemmen te laten verlopen. Trump is daar fel tegen. Volgens opiniepeilingen zijn Democraten over het algemeen meer voor stemmen per brief dan Republikeinen.