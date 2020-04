Andere regels bij de Oscars door corona, groot filmfestival op YouTube

Ook films die niet in de bioscoop hebben gedraaid, maken komend jaar kans op een Oscar. Dat maakte de organisatie achter de uitreiking van de Oscars, de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dinsdag bekend. Voor de coronapandemie maakten alleen films kans die ten minste een week in de bioscoop hadden gedraaid. Nu komen tijdelijk ook films in aanmerking die alleen digitaal zijn uitgebracht. Voorwaarde is wel dat voor de titel oorspronkelijk een bioscooprelease gepland stond. De organisatie achter de Oscars maakte verder bekend dat tijdens de uitreiking van 2021 een categorie komt te vervallen: de Oscars voor sound mixing en sound editing worden samengevoegd tot één prijs.

Op dezelfde dag werd ook bekend dat op YouTube een tiendaags filmfestival wordt georganiseerd: We Are One: A Global Film Festival. Het programma zal bestaan uit titels van twintig deelnemende filmfestivals, waaronder Cannes, Venetië, de Berlinale en het Sundance-festival. Het festival is gratis en zonder reclame, maar kijkers wordt gevraagd een donatie over te maken die ten goede komt aan de World Health Organisation (WHO) en lokale organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van Covid-19.

De komende weken wordt bekendgemaakt welke titels, waaronder ook korte films, documentaires, animatie en muziek, op het onlinefestival te zien zullen zijn. De organisatoren van We Are One benadrukken dat het geen vervanging is van de individuele festivals. Zo hoopt het filmfestival van Venetië begin september nog steeds van start te gaan op fysieke locaties en denkt het Toronto International Film Festival eveneens begin september een combinatie te bieden van digitale programmering en bioscoopvertoningen.

We Are One loopt van 29/5 t/m 7/6: loopt van 29/5 t/m 7/6: youtube.com/weareone