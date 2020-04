AIVD: rechts-extremisme leeft op, ook in Nederland

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor de groeiende populariteit van rechts-extremisme wereldwijd. In Nederland was deze opleving het afgelopen jaar vooral te zien bij extremistische groepen online. Dat schrijft de AIVD in een woensdag gepubliceerd jaarverslag.

De AIVD noemt 2019 ‘het jaar van rechts-extremistische aanslagplegers wereldwijd’. De organisatie wijst onder meer op de bloedige aanslag van vorig jaar maart in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland, waar tientallen moskeegangers om het leven werden gebracht.

Het gebruik van sociale media en vooral het livestreamen van aanslagen, zoals in Christchurch, heeft volgens de AIVD anderen aangezet tot ‘copycat-gedrag’. „Zo beschouwden de aanslagplegers van Oslo in Noorwegen en Halle in Duitsland de aanslagpleger in Christchurch als een heilige”, schrijft de AVID in het jaarverslag.

Internetfora

Dit kopieergedrag wordt versterkt doordat aanslagplegers en hun sympathisanten met elkaar in contact komen op rechts-extremistische websites en internetfora. Een bekend voorbeeld daarvan is internetforum 8chan, later omgedoopt tot 8kun, waarop onder meer racistische manifesten worden gedeeld. Dit leidt tot ‘extreme content’ die mensen kan aanzetten tot radicalisering of geweld.

Volgens de AIVD heeft deze ontwikkeling ook in Nederland verschillende keren tot dreigementen en geweld geleid door traditionele rechts-extremisten. Als voorbeelden geeft de inlichtingen- en veiligheidsdienst het online delen van huisadressen van antiracisme-activisten, die vervolgens ook werden bezocht. Ook noemt de AIVD incidenten waarbij anti-Zwarte Piet-demonstranten worden belaagd.