Vrouw klem tussen macho’s, gezin en gezag

Noura zwoegt in de wasserette om haar drie kinderen te onderhouden. Ze heeft een stiekeme affaire met automonteur Lassaad terwijl haar criminele echtgenoot Jamel achter de tralies zit. Op overspel staat vijf jaar cel in Tunesië, dus probeert Noura een scheiding te regelen. Tot Jamel dankzij een presidentieel pardon vrij komt, bij Noura intrekt en weer aan het zakkenrollen slaat. Bij minnaar Lassaad groeit de frustratie.

Noura’s Dream kleurt netjes binnen de lijntjes van de sociaal-realistische arthouse. Dus: weinig drama of emotionele manipulatie, geen filmmuziek, genuanceerde personages in een geloofwaardige situatie. De film is kuis en mist seksuele spanning; de Tunesisch-Belgische regisseur Hinde Boujemaa lijkt er vooral op uit te tonen hoe de patriarchale moraal Noura dwingt tot marchanderen, afwachten en liegen. Noura zit muurvast klem tussen twee macho’s, gezin en gezag.

Die gedwongen passiviteit en geslotenheid – wat Noura’s droom precies inhoudt moeten we opmaken uit haar subtiele mimiek – is wellicht illustratief voor de positie van de Tunesische vrouw, maar ook erg frustrerend. Je ziet een held(in) graag iets ondernemen, niet alleen iets ondergaan. Bovendien wordt in dit antidrama de soep stelselmatig minder heet gegeten dan hij wordt opgediend. Dat is integer, maar ook lauwe soep.

Drama Noura’s Dream Regie: Hinde Boujemaa. Met: Hind Sabri, Lofti Abdelli, Hakim Boumsaoudi. Picl en Cineville Vitamine, daarna vod. ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven