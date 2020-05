Toe Karel, trouw nog eenmaal met mij

Every woman knows the way to paradise

Just one kiss, the heart is bleeding

Every woman knows the way to paradise

So don’t ever hurt her feelings Frank Masmeijer, Every Woman

‘In Nederland kennen wij zoiets niet. Daar stoppen ze de bejaarden in rusthuizen weg. Hoogstens wordt er nog eens een bingo-avondje georganiseerd. Maar als ik hier al die grootouders zie walsen: zo wil ik ook oud worden.”

In een reportage over de teloorgang van de ‘baandancings’ in Vlaanderen in de Gazet van Antwerpen vertelde Karel Franken over hoe hij „bij toeval” in De Toverfluit was beland. Op zijn 45ste was hij naar België verhuisd om te rentenieren, zei hij in 2010 tegen de verslaggever van de lokale krant. „Ik verblijf twee keer drie maanden per jaar in Curaçao op mijn jacht, en de rest in Schilde”, op vijf minuten afstand van de dancing.

Hij zat er zeker drie keer per week aan de toog. Ze vonden hem eerst stug in de omgang, die Hollander. Maar wie hem beter leerde kennen, sloot hem in de armen – zeggen ze er nu. Vandaar dat je er elke avond dat hij er was zijn lijflied ‘Bloed, zweet en tranen’ hoorde.

Die Hollander was wel een „speciaal geval” tussen de opgedirkte en druk sjansende Vlaamse bejaarden, tekende de Gazet ook op. Hij deed niet mee met het stijldansen, maar dronk – als hij niet buiten stond de roken – op zijn barkruk het ene pilsje na het andere.

Karel Franken, geboren in 1949, verkocht in 1994 zijn schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Franken Groep BV met een jaaromzet van 25 miljoen gulden en duizend man personeel en koos daarmee voor een leven zonder werk. Hij had genoeg gezeuld, vond hij. Zijn jeugd was hard, bij zijn ouders in de zaak. Hij kreeg jong kinderen en werkte non-stop. Selfmade, was hij. Rijk, bijdehand, en altijd in voor pils. Wie het beter wist, kon opflikkeren.

Hij was de Kapitein en ik de Matroos!!

Kort voordat hij zijn zaak verkocht was Karel Franken, na een moeizaam huwelijk, gescheiden van de moeder van zijn twee dochters en vrijwel direct hertrouwd. Op de Bahama’s, met Christa – een jonge blondine die hij in zijn stamkroeg in Koog aan de Zaan had opgepikt. Knap was ze en zonder al te veel ambitie, aldus familie. Als zij voor hem zou zorgen, mocht zij met hem mee en hoefde ze nooit meer te werken – zei Karel. En kinderen wilde hij niet meer. Het paste bij hem om over dit soort zaken harde afspraken te maken. Hij zei het vaak: vertrouwen is goed, controle is beter.

Wat doet een mens die in één klap zoveel geld en tijd tot zijn beschikking heeft?

Die geeft het uit. Karel spendeerde de opbrengst van zijn schoonmaakimperium aan een penthouse en een luxe jacht op Curaçao, aan een riante Belgische villa met drie garages en een zwembad, aan dure wagens, aan een grote camper, en aan een leven vol vertier in de Vlaamse eetgelegenheden en dancings. Wat hij overhield stalde hij op Curaçao bij zijn goede kennis Toine Knipping, die bekendstond om zijn discretie. Knipping is directeur van trustkantoor Amicorp, dat vaak in het nieuws is in zaken rond witwassen en belastingontduiking.

In België behoorde Karel algauw tot de lokale jetset - de kaste van gewezen topvoetballers, volkszangers, tv-sterren en fiscale vluchtelingen die in dorpen als Brasschaat, Schilde en Neerpelt zijn neergestreken en – ver uit het zicht van de welstandscomités – hun landhuizen en kasteelvilla’s hebben laten verrijzen.

Zo raakte Karel bevriend met de Vlaamse zanger Jimmy Davis, né François Voorspoels, die met regelmaat optreedt in De Toverfluit en in De Spiegeltent in Rijkevorsel. En met de voormalig tv-presentator en gelegenheidszanger Frank Masmeijer, die in het nabijgelegen winkelcentrum een restaurant uitbaat en fungeert als de sociale spil van de regio.