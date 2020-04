Tientallen doden bij bomaanslag in Noord-Syrische stad

Syrische burgers in Afrin, op archiefbeeld van net na de Turkse inval in maart 2018. Foto Aref Tammawi/EPA

Een bomaanslag in het Noord-Syrische Afrin heeft dinsdag aan tientallen burgers het leven gekost. Een tankwagen werd midden in een drukke straat tot ontploffing gebracht, meldt het Turkse ministerie van Defensie volgens persbureau AP. Bij de aanslag in de door Turkije gecontroleerde stad vielen ook tientallen gewonden.

Het precieze dodental is nog niet duidelijk. Volgens Turkije kwamen minstens veertig mensen om, onder wie elf kinderen. Bijna vijftig mensen zouden gewond zijn geraakt Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie, heeft het over minstens 22 doden en bijna dertig gewonden. De meeste dodelijke slachtoffers zijn levend verbrand, aldus het SOHR.

Volgens Turkije is de aanslag het werk van de Koerdische strijdbeweging YPG. Het is niet duidelijk of de YPG al op die bewering heeft gereageerd, maar de groepering ontkent normaal gesproken burgers als doelwit te gebruiken.

Turkse inval

Turkije viel het gebied rond Afrin begin 2018 binnen om de YPG-rebellen er te verdrijven. President Recep Tayyip Erdogan wil voorkomen dat de Koerden, die door Turkije als aartsvijand worden beschouwd, een vaste uitvalsbasis krijgen in het Turks-Syrische grensgebied.

Sinds de Turken en door hen gesteunde Syrische strijders het gebied in en om Afrin controleren, worden er geregeld aanslagen gepleegd. Daarbij zijn de afgelopen maanden al veel doden gevallen. Turkije geeft de YPG daarvan de schuld. Frontorganisaties die banden hebben met de YPG voeren op hun beurt vaak aanvallen uit op Turkse militairen en hun Syrische bondgenoten. Daarbij gebruiken ze tactieken als bermbommen, hinderlagen langs de weg en executies die ze filmen en via sociale media verspreiden.

Met medewerking van Toon Beemsterboer