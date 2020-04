Vanmorgen heeft mijn partner mijn grijze dos eraf geknipt, buiten in de tuin. Ik raapte de plukken haar op uit het gras en besloot ze in de oksel van een boomtak te stoppen. Vanmiddag zag ik vanuit de keuken een koolmees met een hele grote snor van grijswit haar... ze hadden de matrassenwinkel ontdekt.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl