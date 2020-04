Sekteleider is serene Jezus én dominante Bokito in ‘The Other Lamb’

In The Other Lamb speelt de Nederlandse acteur Michiel Huisman sekteleider Shepherd, die ver van de bewoonde wereld een Handmaid’s Tale-achtige sekte leidt. Zijn ‘kudde’ bestaat uit louter vrouwen: ‘dochters’ in blauwe rok, ‘echtgenotes’ in rode rok. Selah (kindster Raffey Cassidy) is nog dochter, maar haar menstruatie nadert en de Herder lijkt zich zeer te verheugen op haar promotie.

Zelden zag ik zo’n visueel krachtige film als The Other Lamb, met rauwe natuurshots, lyrische droombeelden, fraaie onderwater-slowmotion. De Poolse regisseur Malgorzata Szumowska maakt van elk frame een plaatje. Het resultaat is helaas een gekunstelde film.

In dit verhaal over vrouwelijke (zelf)onderdrukking, bewustwording en emancipatie overtuigt Huisman als serene Jezus die bij de minste weerstand transformeert tot een manipulatieve of gewelddadige Charles Manson. ‘Lammetje’ Cassidy zet daar als Selah vraagtekens bij, geïnspireerd door een verstoten oudere vrouw. Is hij niet gewoon een Bokito die zijn harem wil domineren en neuken?

Natuurlijk is de Herder dat. Naar trekje: hij penetreert zijn bruiden oraal met twee vingers. Het probleem is dat The Other Lamb dit eenvoudige verhaal over patriarchale onderdrukking vertelt met zo’n omhaal aan droomsuspense en bloederige symboliek – over herder, ram, lammetje, menstruatie – dat het potsierlijk wordt. Szumowka’s mystieke filmstijl had een mysterieuzer script verdiend.

Arthouse The Other Lamb Regie: Malgorzata Szumowska. Met: Michiel Huisman, Raffey Cassidy. Picl, daarna vod ●●●●●

