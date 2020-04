‘Michael P. en Admilson R. werkten vanuit cel aan ontsnappingsplan’

Michael P., veroordeeld voor de moord op Anne Faber, en Admilson R., veroordeeld voor een serie roofmoorden, zouden samen aan een ontsnappingsplan uit de gevangenis hebben gewerkt. Dat schrijft RTL Boulevard dinsdag op basis van informatie van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dit gebeurde in de Penitentiaire Inrichting in Vught, waar de twee vastzaten.

Op het terrein van de gevangenis in Vught zouden zelfgemaakte wapens en ontsnappingsmateriaal zijn gevonden. De Dienst Justitiële Inrichtingen ontkent de vondst tegenover de zender, maar bevestigt dat twee gedetineerden mogelijk een ontsnappingsplan hadden gemaakt. De Dienst Justitiële Inrichtingen was dinsdagavond voor NRC niet direct bereikbaar voor een reactie.

Admilson R. zou, nadat de PI op de hoogte raakte van het plan, in een isoleercel zijn geplaatst en daarna zijn overgebracht naar de gevangenis De Schie in Rotterdam. P. werd binnen de gevangenis van Vught overgeplaatst naar een andere afdeling. Mogelijk volgt nog een verplaatsing naar de Extra Beveiligde Inrichting.

De Vries lichtte in een uitzending van RTL Boulevard het nieuws toe, maar wilde niet zeggen hoe hij aan de informatie kwam. „Er is veel onduidelijk”, zei de misdaadjournalist dinsdagavond in het programma. „Ook de advocaten onthouden zich van commentaar.”

P. kreeg in hoger beroep 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten, ontvoeren en doden van Anne Faber, in 2017. Admilson R. is een van de twee broers die verantwoordelijk wordt gehouden voor drie roofmoorden in Drenthe in 2012 en 2013. R. en zijn broer Marcos kregen hiervoor in tweede aanleg een levenslange celstraf opgelegd.