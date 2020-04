Frankrijk, Italië en Spanje ‘unlocken’, maar gemakkelijk is het niet

Frankrijk: oorlogspresident

Macron belooft ‘gelukkige dagen’



Voor een toespraak waar heel Frankrijk naar had uitgekeken was het een anticlimax. Een uur lang legde premier Eduard Philippe dinsdag in het parlement uit hoe de déconfinement, de versoepeling van de lockdown vanaf 11 mei, eruit gaat zien. Samengevat: de terugkeer naar het normale leven gaat in stapjes; verschilt per regio, en het kan ook zomaar gebeuren dat hij helemaal niet doorgaat.

Philippe kreeg een ondankbare taak toebedeeld. Het was president Emmanuel Macron die in een toespraak op 13 april de datum van 11 mei noemde voor het versoepelen van de maatregelen rond het coronavirus. Maar de uitwerking van de details werd doorgeschoven naar de regering.

Dat de premier de hete kolen uit het vuur mag halen, terwijl de president op veilige afstand blijft, is typisch voor het Frankrijk van de Vijfde Republiek. Als het allemaal fout gaat, kan de premier altijd nog opgeofferd worden.

In de Franse media gonst het dan ook van de geruchten dat de dagen van premier Philippe geteld zijn. Toen Macron op 13 april zei dat de Fransen „zichzelf moeten heruitvinden, ik in de eerste plaats”, doelde hij volgens sommige commentatoren op een nakende regeringswissel waarin Philippe het veld moet ruimen.

Zich bewust van de valkuilen deed Philippe er dinsdag dan ook alles aan om het voorwaardelijke karakter van de versoepeling te onderstrepen. Als de medische cijfers zich niet gunstig blijven ontwikkelen, komt er op 11 mei helemaal geen verlichting.

Frankrijk is met 23.293 sterfgevallen een van de zwaarst getroffen landen in Europa. Maar het heeft niet de schrijnende toestanden van Spanje en Italië gekend. Mede door het inzetten van medische TGV’s van zwaar getroffen gebieden als Parijs en het noordoosten naar minder zwaar getroffen streken, is een ineenstorting van de ziekenhuissector nipt vermeden.

Verschillen tussen de regio’s gaan nu een rol spelen bij het versoepelen van de maatregelen. Driekwart van de Covid-19-patiënten is geconcentreerd in slechts vier van de achttien Franse regio’s: Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est en Haut de France. Om tegemoet te komen aan het gemor in de minder getroffen regio’s over de strenge maatregelen die door Parijs zijn gedicteerd, kondigde Philippe een kleurensysteem aan. In groene regio’s kan de versoepeling sneller gaan, in rode minder snel.

Voor Frankrijk, dat bekendstaat om zijn centralistische aanpak, is die regionale focus bijzonder. „Het regent de laatste tijd kritiek op de verticale machtsstructuur, het jakobijnse centralisme en de loodzware bureaucratie”, schrijft de krant Libération. „Daarom doet de regering er nu alles aan om in de verf te zetten dat burgemeesters, departementen en regio’s een sleutelrol krijgen bij de versoepeling en de strijd tegen de epidemie.”

Het is nog onduidelijk wat de uitkomst wordt van wat al de déconfinement politique wordt genoemd – hoe de politiek uit de lockdown komt. Zowel Macron als Philippe zag aanvankelijk zijn populariteit stijgen: Macron met 14 procent, Philippe met 13 procent. Maar die steun is aan het smelten. In de opiniepeiling van Ipsos-Le Point op maandag verliest Macron zes procent terwijl zijn premier slechts één procent verliest. Zorgwekkend is ook dat zes op tien Fransen volgens een opiniepeiling van Odaxa-CGI geen vertrouwen heeft in de aanpak van de regering.