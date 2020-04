„Om ons nieuwe album In This House te promoten, zouden we in april en mei door West-Europa toeren. Wel jammer, vandaag zouden we door Engeland rijden. Daar verheugde ik me op: met z’n vijven in de vijftien jaar oude Volkswagen Transporter van onze geluidsman, een rustige rit door de countryside, beetje muziek luisteren, een gesprek voeren. Hopelijk kunnen we deze tournee later inhalen.

„Nee, met de band repeteren we nu niet. ’s Avonds maak ik lange wandelingen door de stad. In West [een volkswijk, red.] is het druk op straat, in het centrum van Rotterdam doodstil. Een paar dagen in de week doe ik vrijwilligerswerk voor de voedselbank. Rotterdam is een gesegregeerde stad; het leek me een goede manier om met nieuwe mensen in contact te komen. In een busje haal ik eten op. Van de week nog 700 kilo diepvriespatat. Een dag later 1.000 kilo mango’s en ananassen. Die rammelbak van de voedselbank lijkt op onze toerbus. Ben ik dus toch nog lekker aan het cruisen, haha.

„Waar ik de huur van betaal? Normaal van mijn optredens. Nu van werk als web developer; ik schrijf code voor sites. Als muzikant zit ik in een luxepositie: ik kan doen wat ik wil. En ik heb een stem. Zelfs nu ik niet optreed, kom ik nog in de krant. Dat geldt niet voor heel veel andere zzp’ers. Die worden nu vaak veel harder geraakt.

„Voor mij is dit geen bijzonder lastige tijd. Ik leefde altijd al enigszins in quarantaine. Interessant vind ik het wel: ik ben benieuwd of deze crisis de wereld zal veranderen, of dat alles snel weer op de oude voet verder gaat.”

In deze videoboodschap werpt Arie van Vliet zich op als Rotterdam-correspondent voor NRC.

Arie van Vliet Leeftijd: 35 Beroep: zanger van de Rotterdamse band Lewsberg

