Belangrijke figurant in het onderzoek naar vlucht MH17 blijkt een hoge generaal

Een belangrijke figurant in het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17 blijkt een hoge generaal te zijn van de Russische geheime dienst FSB, zo melden zowel het onderzoekscollectief Bellingcat als de BBC. Het gaat om generaal Andrej Boerlaka, het plaatsvervangend hoofd van de operationale dienst van de FSB-grenstroepen.

FSB-generaal Boerlaka is een van de Russische leidinggevenden die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het neerhalen van MH17. Afgelopen maart begon voor de rechtbank op Schiphol de rechtszaak tegen vier verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij het aanvoeren en in stelling brengen van de Boek-raketinstallatie waarmee de Boeing 777 van Malaysia Airlines werd neerschoten. Het onderzoek naar Russische officieren die hoger in de commandolijn stonden, gaat echter onverminderd door.

Afgelopen november publiceerde het internationale onderzoeksteam JIT een nieuwe getuigenoproep, waarin werd gevraagd om meer informatie over een aantal Russische leidinggevenden. Een van hen is een zekere ‘Vladimir Ivanovitsj’, die te horen is op tapgesprekken die het JIT heeft vrijgegeven. In een gesprek van 16 juli 2014 vraagt Aleksandr Borodaj, op dat moment ‘minister-president’ van de separatistische rebellenrepubliek Donetsk, aan deze ‘Vladimir Ivanovitsj’ of er Russische gevechtshelikopters zijn ingezet bij Marjinka, waar de separatisten slag leveren met het Oekraïense leger.

Ook in andere gesprekken valt de naam ‘Vladimir Ivanovitsj’. Zo zegt rebellenleider Igor Girkin, een van de verdachten in het MH17-proces, op 31 juli 2014 tegen een separatist: „Vladimir Ivanovitsj moet mij zelf orders geven en niet over mijn hoofd mijn mensen aansturen.”

Tapgesprekken

Het JIT meldde afgelopen november dat het graag wil weten wie ‘Vladimir Ivanovitsj’ is en welke rol hij speelde in het gewapende conflict in Oost-Oekraïne. Naar nu blijkt gaat het om het plaatsvervangend hoofd van de operationele dienst van de grenstroepen van de FSB, die belast zijn met het bewaken van de grenzen van de Russische Federatie. Uit de tapgesprekken van het JIT blijkt dat de in 1965 geboren Andrej Ivanovitsj Boerlaka een belangrijke rol had in het aansturen van de pro-Russische separatisten in de Donbas en onder meer verantwoordelijk was voor het leveren van wapens en munitie. Mogelijk speelde de FSB-generaal ook een rol bij de levering van de Boek-installatie waarmee MH17 werd neergehaald.

Zowel Bellingcat als de BBC heeft de stem van ‘Vladimir Ivanovitsj’ op de tapgesprekken door experts laten vergelijken met een interview dat Boerlaka gaf aan de Russische tv. In beide gevallen concludeerden de experts dat het waarschijnlijk om dezelfde stem gaat.

Gevraagd om een reactie liet Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Poetin, weten „niet te weten waarover het gaat”. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat het „met interesse” kennis heeft genomen van de publicaties, maar wil geen inhoudelijke reactie geven.