Er is iets mis met die ideale babysitter in ‘Chanson douce’

Louise lijkt een ideale oppas na alle kneuzen en borderliners die voor haar solliciteerden. Ze is alert, maakt direct contact met de vijfjarige Mila en baby Adam. Haar stuurse Isabelle Huppert-vibe neemt het Parijse echtpaar Myriam en Paul dus op de koop toe.

Bij de keus van een kinderoppas staat iets op het spel. Ze heeft de sleutel van je appartement, zorgt voor je kinderen, kent je geheimen. Maar wat weet je van haar? Dat Louise niet helemaal spoort, maakt het dreigende camerawerk van boekverfilming Chanson douce meteen duidelijk. Maar in het eerste uur is zij stipt, enthousiast, gehoorzaam en altijd beschikbaar. Een tikje obsessief misschien, maar gemak dient de mens, dus geeft de hardwerkende Myriam steeds meer uit handen en negeert ze kleine signalen. Louises nukken, dochter Mila’s groeiende agressie op school.

Chanson douce komt traag op gang, dat maakt Louises escalatie van onschuldig excentriek via rare spelletjes – kinderen in paniek brengen om ze te troosten – naar dreigend zeer overtuigend. Pas heel laat wordt je een verontrustende inzicht in Louises mentale toestand geboden, tot die tijd ben je als het echtpaar. Instinctief voel je dat iets niet klopt, maar wat? Het echtpaar blijft altijd redelijk; helaas is Chanson douce een pleidooi voor instinct.

Thriller Chanson douce Regie: Lucie Borleteau. Met: Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz ●●●●●

