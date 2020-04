Drie jaar cel voor ontucht minderjarige meisjes

Voor het verrichten van seksuele handelingen met twee minderjarige meisjes, is een 43-jarige man dinsdag veroordeeld tot drie jaar celstraf. Dat meldt de rechtbank in Utrecht. De veroordeelde heeft het misbruik niet ontkend, maar verklaarde dat alles met wederzijds goedvinden gebeurde.

Eén van de meisjes was 13 jaar oud ten tijde van het misbruik, dat begon in januari 2014. Ze verklaarde dat ze de man uit Den Haag had leren kennen via sociale media, waar hij zich voordeed als een jongen van 15. In de periode van een aantal maanden spraken ze meerdere keren af.

De man legde op dezelfde manier contact met meerdere meisjes. Bij een van hen pleegde de Hagenaar eind vorig jaar ontucht. Op de telefoon van de man werden meerdere seksueel getinte chatgesprekken gevonden en stiekem gemaakte videobeelden waarop seksuele handelingen werden verricht bij een slachtoffer. Ook in 2016 sprak hij met een meisje af, maar dat het met haar tot seks kwam, acht de rechtbank niet bewezen.

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij zich liet leiden door zijn eigen seksuele verlangens. „Hij was op de hoogte van de zeer jonge leeftijd en de kwetsbaarheid van de slachtoffers, maar had daar geen oog voor”, aldus de rechtbank. Bovendien is de man meerdere malen en gedurende een lange periode in de fout gegaan. Hij moet zich laten behandelen en mag hij op geen enkele manier contact zoeken met minderjarigen.