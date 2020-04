Door IRA ontvoerde Nederlandse ondernemer Herrema overleden

De Nederlandse ondernemer Tiede Herrema is vrijdag na een lang ziekbed op 99-jarige leeftijd overleden. Dat melden Ierse media maandag. Herrema verwierf bekendheid toen hij in de jaren zeventig in Ierland 36 dagen werd ontvoerd door twee leden van een afsplitsing van het Iers Republikeins Leger (IRA).

Herrema, gepromoveerd op het gebied van revalidatiepsychologie, vertrok in 1973 naar het Ierse Limerick. Hij was daar werkzaam als directeur van kabelfabriek Ferenka, destijds de grootste Ierse werkgever en onderdeel van de Nederlandse multinational Akzo. Op 3 oktober 1975 werd Herrema vlak bij zijn huis ontvoerd. Zijn ontvoerders eisten de vrijlating van drie IRA-gevangenen, een eis die niet werd ingewilligd.

Hoewel de politie Herrema’s verblijfsplaats na achttien dagen had ontdekt, duurde het nog eens achttien dagen voordat hij werd vrijgelaten. In die periode zat de ondernemer samen met zijn twee gijzelaars vast in een kleine kamer in een huis, dat was omgeven door politie en journalisten. Zijn ontvoerders gaven zich uiteindelijk over nadat zij, op advies van Herrema, onderhandelden over de duur van hun gevangenisstraf. Die afspraak betrof een celstraf van vier jaar. Het tweetal werd desondanks veroordeeld tot vijftien en twintig jaar.

Kort na zijn vrijlating keerde Herrema samen met zijn vrouw, met wie hij samen tot Iers ereburger werd benoemd, terug naar Arnhem. In Nederland werkte hij onder meer nog als directeur van het Rode Kruis en interim-manager bij Veronica. Op 17 april, een week voor Herrema’s overlijden, overleed zijn vrouw op 94-jarige leeftijd.

Lees ook deze column over Herrema: Ontvoerd door terroristen