De regiopresident gaf ons alvast wat cadeautjes

Er begint een verwarrende situatie te ontstaan, omdat de quarantaineregels worden uitgevaardigd door de regering in Rome, terwijl verschillende regio’s de vrijheid opeisen om daar op punten van af te wijken.

Onze eigen Giovanni Toti, president van de regio Ligurië, die van een partij is die in Rome oppositie voert en die bovendien in de campagnemodus staat voor zijn herverkiezing, is op de besluiten van de regering vooruitgelopen en heeft ons alvast een paar cadeautjes gegeven. In Ligurië mogen we weer vissen en paardrijden. Bovendien mogen we met ingang van vandaag weer wandelen. Oorspronkelijk was er sprake van een beperking van een straal van één kilometer rond ons huis, maar in het definitieve decreet is die niet terug te vinden.

Gisterenavond sprak premier Giuseppe Conte het volk toe. Stella en ik hebben zijn ernstige redevoering live gevolgd. Op 4 mei gaat fase twee in, zo zei hij, de fase waarin wij moeten leren samen te leven met het virus. De beperkingen voor fabrieken en groothandel worden opgeheven en familiebezoek wordt weer toegestaan. Restaurants mogen afhaalpunten openen. Zelfs met deze aanstaande versoepelingen blijft de lockdown nog altijd aanzienlijk strenger dan in de meeste andere landen.

De heropening van de winkels, onder strikte voorwaarden en met verregaande veiligheidsnormen, is voorzien voor 18 mei. Restaurants en bars blijven, afgezien van de mogelijkheid tot take-away, in ieder geval gesloten tot 1 juni. De scholen heropenen pas weer in september.

De verspreiding van het virus zal weer toenemen, zei Conte. Dat is onvermijdelijk. Zodra de toename een kritiek punt nadert, zullen de versoepelingen worden teruggedraaid. Van een overgang naar fase drie kan pas sprake zijn wanneer er een vaccin is.

Ik viel ten prooi aan een depressie, omdat ik besefte dat de premier gelijk had. Dit gaat nog heel lang duren.

