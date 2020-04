Politie onderzoekt mogelijk machtsmisbruik president Bolsonaro

De Braziliaanse politie moet onderzoeken of president Jair Bolsonaro zijn macht heeft misbruikt om het werk van de federale politie van het land te beïnvloeden. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof maandag bepaald, schrijft persbureau Reuters. Afhankelijk van de resultaten van het politieonderzoek - dat maximaal zestig dagen mag duren - bepaalt het Openbaar Ministerie of de president wordt vervolgd.

Aanleiding voor het onderzoek zijn beschuldigingen van voormalig minister van Justitie Sergio Moro, die vorige week zijn ontslag indiende uit onvrede over Bolsonaro. Volgens Moro had de president hem opgelegd de chef van de federale politie te ontslaan. Ook zou Bolsonaro geprobeerd hebben om inzage te krijgen in dossiers en wilde hij ingrijpen in politieonderzoek naar familieleden. Bolsonaro spreekt de beschuldigingen tegen.

Veroordeling onwaarschijnlijk

Dat het tot een veroordeling komt, lijkt onwaarschijnlijk. Het parlement zou een officiële aanklacht tegen de president eerst moeten goedkeuren, maar de meerderheid van de volksvertegenwoordiging steunt Bolsonaro. Pas na die goedkeuring zou een proces bij het Hooggerechtshof volgen. Mocht hij veroordeeld worden, dan wordt de president ontheven uit zijn functie.

Bolsonaro bevindt zich in politiek zwaar weer. Een week eerder ontsloeg hij zijn minister van Volksgezondheid na een conflict over het landelijke coronabeleid, dat door veel critici als te lichtzinnig wordt gezien. Lange tijd bagatelliseerde Bolsonaro het gevaar van het virus. Inmiddels zijn zeker 4.500 Brazilianen gestorven aan de gevolgen van Covid-19.