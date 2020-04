Bod van Blackstone op zakenbank NIBC alsnog onzeker

Een natuurramp. Oorlog. Terrorisme. Een ‘daad van god’. Blackstone en NIBC hebben vrij expliciet gemaakt wat géén reden mag zijn voor annulering van het in februari uitgebrachte overnamebod van de Amerikaanse investeerder op de Nederlandse zakenbank. Ook op de lijst: een pandemie. Toch heeft de coronapandemie nu alsnog, indirect, tot gevolg dat de deal op losse schroeven is komen te staan.

Dinsdagochtend kwam Blackstone met een persbericht waarin twee redenen worden genoemd waardoor het bod op NIBC onzeker is geworden. De eerste is de beslissing van de zakenbank, onder druk van de Europese Centrale Bank, om dividendbetaling uit te stellen tot dit najaar. Of het überhaupt tot een dividendbetaling komt, is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis. Blackstone had de uitkering van het dividend van 53 eurocent echter meegerekend in het bod van 9,85 euro per aandeel NIBC.

Blackstone, een van de grootste investeerders in de wereld, schrijft dat het als het dividend uitblijft „niet meer de middelen heeft” om het bod van in totaal 1,36 miljard euro gestand te doen. Hiermee is de deal niet meteen van de baan; Blackstone was juridisch verplicht te melden dat de financiering onzeker is geworden. De Amerikaanse investeerder schrijft dat hij druk in gesprek is met NIBC over een oplossing van het financieringsprobleem.

Businessplan

Mogelijk fundamenteler is de tweede reden die Blackstone noemt. Om toestemming van de toezichthouders te krijgen voor de overname hebben NIBC en Blackstone samen een nieuw businessplan geschreven. Blackstone schrijft nu te twijfelen of dat plan wel haalbaar is gezien de economische gevolgen van de coronacrisis, en of de toezichthouders daarom wel groen licht gaan geven. Opvallend: in het fusieprotocol staat expliciet dat als het businessplan ergens negatief door beïnvloed wordt, koper Blackstone niet verplicht is eventuele veranderingen van het plan te accepteren.

Het definitieve biedingsbericht moet uiterlijk 19 mei zijn ontvangen door de Autoriteit Financiële Markten. Is Blackstone een uitweg aan het zoeken, of zijn de mededelingen vooral ingegeven door de advocaten van beide partijen? Dat is niet duidelijk. Desgevraagd zegt Blackstone het bij het persbericht te willen laten. NIBC deed geen eigen mededeling aan de pers; wel is het uitzonderlijk dat de zakenbank het volledige fusieprotocol naar buiten bracht. Bij fusies van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven is publicatie van zo’n document verplicht. Bij Nederlandse bedrijven wordt meestal alleen een samenvatting van de fusievoorwaarden, zoals wat wel en niet mogelijke dealbreakers zijn, gepubliceerd.

Op de Amsterdamse beurs werd in ieder geval negatief gereageerd op de mededelingen van Blackstone. Het aandeel NIBC sloot woensdag 11,60 procent lager op 6,63 euro. Beleggers lijken al langer sceptisch of het bod wel doorgaat: alleen in de eerste dagen na de deal schommelde het aandeel rond de beoogde overnameprijs van 9,85 euro. Half maart koerste het aandeel NIBC zelfs onder de 5 euro.