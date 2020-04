‘We zijn vooral bezorgd over onze teamgenoten’

Normaal neemt Huib Rouwenhorst (68) op woensdagochtend met zijn teamgenoten van de OldStars van Heracles Almelo onder het genot van een kop koffie de week door. Ze leggen elkaar, voordat ze een balletje gaan trappen, nog even uit wat er allemaal niet deugde aan hun wedstrijdtactiek in het afgelopen weekend.

Om 11 uur wordt er getraind. Eerst door de dames, daarna is het de beurt aan de heren. Na de training verhuizen ze naar het supportershome van Heracles voor de derde helft, waar de fanatieksten blijven hangen tot een uur of vijf. Dan wil het barpersoneel naar huis en moeten ze de OldStars naar buiten jagen.

Het is in Almelo al jaren vaste prik voor een groep van inmiddels zestig seniorenvoetballers. De mannen, allemaal rond de zeventig en gepensioneerd, vinden in het Walking Football– in het leven geroepen door het Nationaal Ouderenfonds – een manier om gezond, en nog belangrijker, onder de mensen te blijven.

Maar dat zit er voorlopig niet in. Geen training op woensdag, geen wedstrijd in het weekend, geen toernooien in Groningen, Utrecht en het Engelse Wiltshire. En ook geen „oudemannenpraat” over wat er misgaat in de wereld en over hun kwaaltjes. Of zoals Rouwenhorst zegt: „Dat gezeur waar ik soms doodziek van werd, mis ik nu.”

De OldStars zitten vooral thuis, ze wachten met smart op het moment dat ze weer een balletje mogen trappen, maar meer nog verlangen ze naar het sociale contact. Rouwenhorst vertelt dat ze ook bezorgd zijn, vooral de zeventigplussers.. „We hebben er een paar tussen zitten met suikerziekte, astma en COPD. Of ze hebben een partner met allerlei mankementen. Zij gaan de deur bijna niet uit.”

De Almelose OldStars houden zoveel mogelijk contact met elkaar. Via Facebook, appgroepen of door elkaar ouderwets op te bellen. „Om even af te reageren op elkaar en om onze zorgen te delen”, zegt Rouwenhorst. „Maar ook om te zeggen dat we elkaar missen.”

Ze kunnen onderling ook nog grappen over de situatie. „De regels van Walking Football verbieden lichamelijk contact. Wij hebben voorgesteld of we daar voortaan geen anderhalve meter afstand van kunnen maken, zodat we weer kunnen spelen”, zegt Rouwenhorst.„De dag dat we weer mogen voetballen, is de dag dat we met zijn allen een groot feest gaan vieren.”

