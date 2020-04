Koning: hoop dat het de allerlaatste Koningsdag thuis zal zijn Koning Willem-Alexander heeft in zijn televisietoespraak op Koningsdag opgeroepen vol te houden in de strijd tegen het coronavirus en vandaag zoveel mogelijk binnen te blijven. Ook bedankt hij zorgmedewerkers voor hun „gigantische toewijding en doorzettingsvermogen” de afgelopen weken. „Nu kunnen we ons respect tonen door vol te houden. Doe het voor jezelf, en voor hen”, aldus de koning. De koning noemt het een „triest, maar onvermijdelijk bericht” dat de geplande vieringen in Maastricht dit jaar niet door zouden gaan. „Ik verheugde me intens op beelden van grachten, pleinen, straten, grote massa's mensen en hagelwitte stranden van het Caribisch deel van Nederland. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar”, sprak koning Willem-Alexander. Hij zei te hopen dat het „de laatste Koningsdag ooit” zou zijn zonder openbare festiviteiten. „Het coronavirus laat zich niet de les lezen. Hou dus vol, ook na deze Koningsdag”, aldus de koning. „We doen het voor onszelf, maar ook voor de zwakkeren in de samenleving en om de zorgprofessionals na vele weken inspanning wat rust te geven.” Koning Willem-Alexander en zijn gezin voorafgaand aan de toespraak bij Paleis Huis ten Bosch. Foto Patrick van Katwijk/ANP

Zo gaat de dag eruit zien De nationale feesten in Maastricht zijn afgezegd, maar ook dit jaar wordt de verjaardag van Koning Willem-Alexander door heel Nederland gevierd - zij het dan thuis en digitaal. Het Veiligheidsberaad heeft Nederlanders opgeroepen om Koningsdag thuis te vieren en ook ov-bedrijven vragen mensen vandaag geen gebruik te maken van treinen en bussen. De koning, koningin en hun dochters vieren Willem-Alexanders 53ste verjaardag vanuit hun thuis op Paleis Huis ten Bosch. De NOS zal de hele dag beelden van vieringen uit voorgaande jaren uitzenden. Dit staat er deze Koningsdag nog meer op de planning: Het Rijksmuseum is vanaf 09.00 uur het toneel voor een speciaal Koningsdagconcert. Nederlandse artiesten Davina Michelle en Snelle verzorgen optredens, te volgen via YouTube.

Van 09.45 tot 10.00 uur zullen kerken overal in Nederland de klokken luiden, om zo het startschot te geven voor Koningsdag.

Vanaf 10.00 uur zal de koning een korte televisieboodschap uitspreken. Het Koninklijk Concertgebouw heeft Nederlanders vanaf gevraagd om op dat moment het Wilhelmus te spelen en zingen. Later op de dag, om 16.00 uur, brengt de koning een nationale toost uit.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft artiesten en muzikanten gevraagd tussen 15.00 en 16.00 uur op te treden voor ouderen. Deze 'saamhorigheidsoptredens' zullen volgens de richtlijnen van het RIVM plaatsvinden. Ook heeft de bond een website gemaakt voor alle thuisvieringen van Koningsdag, waar video's, livestreams en foto's van Koningsdag door heel het land te vinden zijn.

Radiozenders grijpen Koningsdag aan om Nederlandse muziek te draaien. Onder meer alle zenders van de Nederlandse omroep, Qmusic, Radio 10, Veronica en Sky Music draaien tussen 07.00 en 19.00 alleen muziek van Nederlandse bands en artiesten. MinPres Mark Rutte Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 53e verjaardag. Ik feliciteer hem van harte en wens hem een fijne, feestelijke dag toe met zijn gezin. Net als de rest van Nederland viert hij #Koningsdagthuis . Het mooiste cadeau dat wij hem kunnen geven is om dat voorbeeld te volgen. https://t.co/eJrdfvMfQh 27 april 2020 @ 07:20 Volgen

Geen voorpret in Maastricht afgelopen weekend Maandag zou koning Willem-Alexander met zijn familie Maastricht bezoeken, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. In plaats daarvan doet de koning mee met huis thuis vieren van Koningsdag, via digitale initiatieven. NRC-redacteur Paul van der Steen liep een wandeling langs de geplande route in de Limburgse hoofdstad. Daar zouden in het afgelopen weekend de laatste voorbereidingen zijn getroffen. In plaats daarvan was het zondag zoeken naar mensen en rood-wit-blauw. De vlaggen van Europa en de stad (een witte ster op een rode achtergrond) wapperen vaker aan gevels. Nederland en het koningshuis zijn hier zonder hoog bezoek toch zaken van ver weg.