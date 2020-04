Rond competitie eerlijk af met vier laatste wedstrijden

De voetbalcompetitie kan door de coronamaatregelen niet normaal worden uitgespeeld, maar er moeten wel besluiten genomen worden over het kampioenschap, Europese tickets en promotie of degradatie. Dat de KNVB de huidige stand als uitgangspunt neemt is logisch. Maar de bond past de UEFA-richtlijnen halfslachtig toe. Europese tickets worden conform de ranglijst verdeeld, maar promotie en degradatie worden dit seizoen volledig geschrapt en een kampioen is niet aangewezen.

Bij de Europese tickets zijn AZ en Utrecht de grote verliezers. AZ mist de zekerheid van de groepsfase van de Champions League op basis van doelsaldo, terwijl de club een beter onderling resultaat had tegen Ajax dit seizoen. Voor Utrecht is de appel nog zuurder: geen bekerfinale en met een wedstrijd minder gespeeld achter Willem II eindigen, ergo geen Europees ticket terwijl de kaarten zo goed lagen. In de eerste divisie krijgen de goed presterende clubs Cambuur en De Graafschap geen promotiekans.

Bekerfinale spelen

Als voetballiefhebber (PSV) denk ik dat er een werkbare oplossing is om niet tot een Salomonsoordeel te hoeven komen: een korte nacompetitie. Met vier wedstrijden kunnen de genoemde hangijzers opgelost worden.

Welke wedstrijden zijn dat? In de eerste plaats spelen Ajax en AZ een wedstrijd om de plek in de groepsfase van de Champions League. Bijkomend voordeel is dat door deze wedstrijd toch een kampioen kan worden uitgeroepen dit seizoen. Ten tweede wordt de bekerfinale tussen Feyenoord en Utrecht gespeeld. Bij winst krijgt Utrecht naast de beker ook het Europese ticket (voor de groepsfase). Bij verlies gaat het ticket naar Willem II. De derde en vierde wedstrijd zijn promotie-degradatieduels conform de huidige ranglijst: RKC-Cambuur en ADO Den Haag-De Graafschap.

Hoe is dit praktisch te regelen? De wedstrijden moeten zonder publiek worden gespeeld. Het is raadzaam om dat in één weekend te doen, twee op zaterdag en twee op zondag, in één stadion. Dat stadion moet zo ver mogelijk van de betrokken ploegen liggen. Mijn voorstel, als Heerlenaar, is het stadion van Roda JC. Door in één weekend in één stadion te spelen, is het mogelijk de omgeving af te grendelen om toestroom van supporters bij voorbaat te ontmoedigen en het stadion optimaal naar de anderhalvemeterregel in te richten voor cameraploegen en begeleiding.

Spelers in quarantaine

Het enige risico op corona-overdracht zit in de contacten op het veld. Dit is te ondervangen door spelers, scheidsrechters en begeleiders twee weken voor de wedstrijd te testen en dan in quarantaine te laten gaan. De spelers kunnen vervolgens twee weken trainen om weer op wedstrijdpeil te komen. Bij een trainingskamp zijn de clubs immers ook wel eens twee weken weg van huis.

Het enige wat nodig is, is coulance van de regering om deze vier wedstrijden te mogen organiseren. Wat daarbij kan helpen, is dat de wedstrijden pas in augustus hoeven plaats te vinden. Dat geeft veel voorbereidingstijd en wellicht zijn de maatregelen dan alweer wat versoepeld. Daarmee krijgen we wel een rechtvaardige afsluiting van deze afgebroken competitie en geven we de Nederlanders ook nog eens een sportief weekend om naar uit te kijken.

Het is wel zaak niet met zijn allen op een kluitje in de huiskamer gaan kijken. Maar zoals Rutte al vaak genoeg heeft gezegd: we zijn verstandige en volwassen mensen. Dat moet dus goed komen.