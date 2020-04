Mijn kleinzoon Dilla van 14 maanden begint te praten. Uiteraard kan ik zijn vorderingen slechts hunkerend volgen met videobellen: een dagelijks feest. Met deze week een verrukkelijk nieuw hoogtepunt: luid en duidelijk onder aanmoediging van z’n ouders: „Oma”. Telkens weer echt, terwijl hij met mij op het scherm rondrent, „oma”. Ik ben zo opgelucht want ik zag hem eerst veel en was als de dood dat hij mij post-corona niet meer herkennen zou. Vanmiddag kreeg ik een appje. Sorry, we zijn erachter dat hij de telefoon ‘oma’ noemt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 april 2020