Norwegian Air wil in ‘winterslaap’ flink inkrimpen

Norwegian Air wil zichzelf in een soort winterslaap brengen om de coronacrisis te overleven. De prijsvechter wil de komende twaalf maanden op 95 procent van de huidige capaciteit vliegen en daarna ‘afgeslankt’ weer opstarten. Personeel en schuldeisers moeten wel een flinke prijs betalen om het plan te laten slagen.

Norwegian Air presenteerde het vergaande plan maandag. Het concern wil schulden bij leasemaatschappijen en obligatiehouders omzetten in aandelen, waardoor het aandeel van de bestaande aandeelhouders tot slechts 5,2 procent verwatert.

De schuldeisers moeten nog wel met de plannen instemmen, donderdag is daarvoor een stemming gepland. Een week later volgt een aandeelhoudersvergadering. Als geen toestemming wordt verleend, vreest Norwegian Air halverwege mei zonder liquide middelen te zitten. De herstructurering van de schulden is namelijk een voorwaarde voor steun van de Noorse overheid. Om de schuldeisers te overtuigen wordt in de presentatie van maandag een vergelijking gemaakt met een faillissement.

Minder personeel, minder nieuwe routes

De maatschappij die in 2017 begon met goedkope vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten, draaide voor de coronacrisis al slecht. Na de winterslaap verwacht Norwegian Air niet meer de oude te worden. Waar nu met 168 vliegtuigen wordt gevlogen, moet het ‘nieuwe’ Norwegian Air het met 110 tot 120 vliegtuigen doen. Het bedrijf wil zich alleen nog richten op bestaande, succesvolle routes en minder pionieren met nieuwe bestemmingen. Het gevolg is waarschijnlijk dat er vooral weer vanuit de Scandinavische landen gevlogen gaat worden. Het bedrijf spreekt zelf over een ‘personeelsvriendelijk netwerk en schema’, omdat piloten en cabinepersoneel niet meer elders hoeven te overnachten of moeten reizen voor hun diensten.

De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de kosten ‘agile’ en flexibel worden, zo staat in de presentatie voor schuldeisers.

Ondertussen is de impact op het personeel groot. Voor de Deense en Zweedse dochterbedrijven van Norwegian Air, waarin 1.500 van de 2.300 piloten en 3.100 van de 4.500 cabinemedewerkers waren ondergebracht, was vorige week al het faillissement aangevraagd. Voor de in Noorwegen gestationeerde personeelsleden worden de loonkosten op dit moment gedragen door de Noorse overheid.

Na de ‘winterslaap’ wil Norwegian Air meer gebruik gaan maken van seizoenscontracten. Dat moet 30-35 procent lagere personeelskosten op jaarbasis opleveren. Over het personeel dat mag blijven, schrijft Norwegian Air dat deze „extreem toegewijd en hoogpresterend” zullen zijn. Opvallend: de luchtvaartmaatschappij ziet de hele operatie ook als een goed moment om de relatie met bonden te „herstarten”.