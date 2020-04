Mediahuis neemt Luxemburgse mediagroep over

Mediahuis, eigenaar van onder meer NRC en De Telegraaf, heeft meerdere Luxemburgse kranten overgekocht. Dat maakt het Belgische bedrijf maandag bekend. Het gaat om de mediagroep Saint-Paul Luxembourg, waaronder ook de oudste krant van dat land, Luxemburger Wort, behoort. De kwaliteitskrant heeft een oplage van bijna 56.000 exemplaren. Luxemburger Wort verschijnt sinds 1848.

Uit het uitgestuurde persbericht wordt niet duidelijk welk bedrag met de overname gemoeid is. Mediahuis schrijft dat de deal kans biedt op „een geografische uitbreiding naar de welvarende en dynamische regio van het Groothertogdom Luxemburg en een versterking van zijn positie als vooraanstaand mediaspeler”.

Lafayette, het bedrijf dat tot nu hoofdaandeelhouder was van de Luxemburgse groep, blijft betrokken bij de ontwikkelingen in het bedrijf. Dat bevat naast meerdere kranten en tijdschriften ook een radiostation, een uitgeverij en een boekenwinkelketen. Saint-Paul Luxembourg geeft titels in verschillende talen uit; Luxemburger Wort verschijnt bijvoorbeeld in het Duits en Frans.

Volgens het Vlaamse mediaconcern kan het de groep Saint-Paul Luxembourg helpen bij de „digitale transitie” - een doel dat het zich ook stelde bij de overname van de Ierse uitgever Independent News Media. Daarmee was in totaal een bedrag van 150 miljoen euro gemoeid. Door INM in te lijven kon Mediahuis uitbreiden naar Engelstalige media.