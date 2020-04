De komende tijd kunnen onze lezers twee keer per week live via een video-verbinding in gesprek met onze redacteuren. Japke-d. Bouma trapt de serie af met een virtuele bijeenkomst over thuiswerken.

Flexplekken, kantoortuinen, managementpraatjes van je baas, de herrie van collega’s – Japke-d. helpt ons al jaren te overleven op kantoor. Vaak genoeg omschreef ze het kantoorleven als de hel en als voorvechter van thuiswerken schreef ze zelfs het boek ‘Werken doe je maar thuis’.

Dat thuiswerken doen we nu in overvloed en de wittebroodsweken zijn voorbij. Hoe werken we thuis terwijl we gezondheidszorgen hebben en stress ervaren? Hoe geven we de kinderen les én zijn we een goede betrokken collega? Hoe houden we het thuis gezellig terwijl de woonkamer een kantoor is geworden? Hoe integreren we straks de anderhalvemetersamenleving in de kantoorjungle? En, wat betekent dit voor de toekomst van thuiswerken en onze haat-liefdeverhouding met kantoor?

Woensdag 29 april om 12.15 uur gaan we in gesprek met columnist Japke-d Bouma tijdens de allereerste aflevering van NRC Live Thuis.

Meedoen, praten en ervaringen delen

Wil jij graag tijdens deze sessies graag meepraten, een vraag stellen of je ervaringen delen? Bekijk de sessies dan via WebEx. Kijk en doe je mee via WebEx? Via de blauwe knop ‘Nu deelnemen’ word je gevraagd een zogenoemde webextensie te downloaden. Je kunt ook direct de sessie bijwonen in de browser door te klikken op de link ‘Deelnemen via browser’. We beginnen op tijd, dus zorg dat je voor de officiële aanvangstijd al bent aangemeld. Dan hoef je niets te missen!

Het programma

Woensdag 29 april - 12.15 - 13.00 uur

Columnist Japke.d Bouma: Werken doe je maar thuis, maar hoe dan?

Vrijdag 1 mei - 12.15 - 13.00 uur

Correspondent Nina Jurna: Werken, leven én overleven in Bolsonaro’s Brazilië

Woensdag 6 mei - 12.15 - 13.00 uur

Datajournalist Rik Wassens: De spanning tussen data, privacy en veiligheid

Vrijdag 8 mei - 12.15 - 13.00 uur

Hoofdredacteur René Moerland: Journalist, hoofdredacteur én manager zijn tijdens een crisis

Woensdag 13 mei - 12.15 - 13.00 uur

Culinair journalist Joël Broekaert: Thuisblijven is thuis koken

Vrijdag 15 mei - 12.15 - 13.00 uur

Economieredacteur Christiaan Pelgrim: De onzekere toekomst voor flexwerkers en zpp’ers – hoe nu verder?

Woensdag 20 mei - 12.15 - 13.00 uur

Politiek redacteuren Lamyae Aharouay en Mark Lievisse Adriaanse: Over leiderschap, politieke belangen en verhoudingen in de Haagse corona-arena

Vrijdag 22 mei - 12.15 - 13.00 uur

Beslis mee wie te gast is bij deze editie van NRC Live Thuis!