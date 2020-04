‘Ik leef in reservetijd, hopelijk kan ik er in 2021 bij zijn’

Toen Marijke Klapwijk (68) vorige maand hoorde dat de Alpe d’HuZes dit jaar niet doorgaat, kwam dat hard binnen. In 2013 werd uitgezaaide borstkanker bij haar geconstateerd, inmiddels leeft ze al ruim zes jaar in, „reservetijd”. Ze zou komende zomer voor de derde keer meedoen aan het jaarlijkse Nederlandse sportevenement in Frankrijk, als onderdeel van Team Krimpenerwaard.

Maar de vijftiende editie van de Alpe d'HuZes is met een jaar verschoven naar 3 juni 2021. Klapwijk kan nu niet met zekerheid zeggen of ze dan aan de start kan verschijnen. „Ik hoop dat het mij gegeven is om er volgend jaar bij te zijn, maar het is lastig om daar nu iets zinnigs over te zeggen. Normaal kijk ik niet verder dan een paar weken of maanden vooruit.”

Om op 4 juni de finish bovenop de Alpe d’Huez te kunnen bereiken, ging ze al een jaar lang wekelijks naar de sportschool. „En binnenkort zou ik met een aantal teamgenoten naar de Veluwe en Limburg gaan om samen te lopen. Daar keken we erg naar uit. Nu kom ik in plaats daarvan praktisch niet buiten.”

Klapwijks verhaal staat niet op zich. Vrijwel alle vijfduizend deelnemers hebben veel moeten doen en laten voor de Alpe d’HuZes. Niet alleen door hard te trainen, ook door zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF en onderzoek naar kanker.

Marijke haalde bijna zesduizend euro op, Team Krimpenerwaard zamelde met verschillende acties meer dan 90.000 euro in. Mooie bedragen, maar volgens Peter van Boesschoten van Stichting Alpe d'HuZes komt er door de verplaatsing van het evenement slechts 7 miljoen euro in plaats van de verwachte 14 miljoen binnen. „Dat komt omdat veel deelnemers zijn gestopt met inzamelingsacties. Zij hebben nu andere dingen aan hun hoofd of vinden het niet gepast om door te gaan met de acties.”

Zo gaat er niet alleen een streep door een bijzonder sportevenement, maar is er ook minder geld voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

Marijke Klapwijk is ondertussen vastbesloten om later dit jaar verder te gaan met geld inzamelen . „Die verplichting voel ik richting al die deelnemers op die berg die ook kanker hebben gehad of er iemand aan hebben verloren, en de duizenden toeschouwers die de hele dag voor je staan te juichen.”

