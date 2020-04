„Al vier jaar doe ik onderzoek naar de sociologische impact van de kernramp in Fukushima. De grond rondom de kerncentrale is nog heel vervuild, daar wil ik weer iets moois van maken. Dus heb ik er klei uit de bodem gehaald, om er keramische kersenbloesembomen van te maken, die ik wil plaatsen in Tokio en Fukushima. Voor dat project heb ik nog een halve ton nodig, dus ik had nu in Japan moeten zitten om fundraising te doen. En ik wilde de sakura meemaken, het kersenbloesemfestival.

„Alles waar ik aan werkte, ligt nu stil. In maart zou ik naar Zwitserland gaan, voor een congres over de gevolgen van de kernramp. Dat ging ook niet door. Net als de residency die ik zou doen in Groningen.

„Ik ben nu bezig aan mijn nieuwe boek, dat ik eind mei bij mijn uitgever moet inleveren. Maar het schrijven lukt niet erg, ik ben nogal afgeleid door de situatie in de wereld. Ik kan me nergens op concentreren en wil voortdurend weten hoe het met iedereen gaat. Ik ben de hele dag aan het ijsberen door mijn huis, dat vol ligt met losse aantekeningen. Iedere dag begin ik aan vijftig dingen tegelijk. Ik voel me behoorlijk gestresst en slik nu oxazepam om te kunnen slapen.

„Als er een probleem is, wil ik het fixen. Zo ga ik altijd te werk, ook in mijn kunstpraktijk. Wat kan ik doen om de wereld beter te maken? Kunst bestaat bij de gratie van de context, maar nu is opeens de hele wereld anders. Ik moet eerst vat zien te krijgen op die nieuwe situatie. Deze coronacrisis gaat zeker een voedingsbodem worden voor nieuwe kunst, daar broed ik nu heel hard op.”

In deze video geeft Tinkebell tips hoe om te gaan met stress en angst tijdens de coronacrisis.

Tinkebell

Leeftijd: 40 Beroep: Beeldend kunstenaar