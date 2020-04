Grootste stijging van defensie-uitgaven sinds 2010

De nationale defensie-uitgaven van alle landen wereldwijd bedroegen in 2019 zo’n 1.767 miljard euro (1.917 milard dollar), volgens het onderzoeksinstituut SIPRI. Dat bedrag ligt 3,6 procent hoger ten opzichte van 2018 - de grootste jaarlijkse toename sinds 2010, is de conclusie van een rapport dat maandag is gepubliceerd.

De Verenigde Staten zijn de biggest spender: in het afgelopen jaar gaf dat land omgerekend 676 miljard euro uit. Dat budget is overigens flink lager dan vorig jaar, een vermindering van 15 procent. Bij bijna alle landen die in de ranglijst zijn opgenomen, stegen de uitgaven.

Voor het eerst staan twee Aziatische landen in de top drie van de ranglijst van totale budgetten. China besteedde naar schatting 240 miljard euro (een toename van 5,1 procent) aan het uitbouwen van de strijdkrachten en de ontwikkeling van hightech wapensystemen. Dat zorgt onder meer voor rivaliteit met India, dat bovendien ook meer spanningen met de oude rivaal Pakistan kende vorig jaar. De Indiase defensie-uitgaven bedroegen zo’n 65 miljard euro (stijging van 6,8 procent).

Zo laten de cijfers van SIPRI zien wat ook politieke analisten al enige tijd signaleren: het machtsdenken is terug, en ‘vertrouwde’ vijanden bekijken elkaars arsenalen weer argwanend.

Bij Europese landen valt vooral Duitsland op, dat in 2019 ruim 45,6 miljard euro uitgaf aan het leger en op de zevende plaats staat. Het bedrag betekent een groei van 10 procent ten opzichte van 2018, een forse toename volgens onderzoekers van SIPRI. Mogelijk komt dat doordat ook binnen de NAVO meer dreiging wordt ervaren vanuit Rusland - al bleven de uitgaves van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vrijwel gelijk, ondanks discussies over de modernisering van nucleaire arsenalen in die twee NAVO-bondgenoten. Nederland staat op de negentiende plaats.

Ook recentere conflicten en veiligheidscrises lijken een invloed te hebben gehad op de nationale uitgaven. In de Sahellanden Burkina Faso (stijging van 22 procent) en Mali (3,6 procent) ging het budget voor het leger omhoog, net als in de Democratische Republiek Congo (16 procent) en Oeganda (52 procent).

SIPRI, het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek, analyseert elk jaar de nationale budgetten, uitgaves en ver- en aankopen van wapens en andere onderdelen voor het militair apparaat. „Dit is het hoogste uitgavenniveau sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008”, zegt een onderzoeker over de uitgaven van 2019. „Waarschijnlijk is dit een piek.” Volgens de berekening werd in 2019 2,2 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product daaraan besteedt, zo’n 230 euro per inwoner.

Total military spending accounted for 2.2% of GDP in 2019. What is the average military burden by region?

#Americas: 1.4%

#Africa: 1.6%

#Asia and #Oceania: 1.7%

#Europe: 1.7%

#MiddleEast: 4.5%

SIPRI (@SIPRIorg) April 27, 2020