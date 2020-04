Een Koningsdag met nagenoeg lege straten en parken

Nederlanders gaven grotendeels gehoor aan de oproep om van deze Koningsdag een 'Woningsdag' te maken. Vanwege het verbod op evenementen waren de rommelmarkten afgelast. Straten vulden zich dit jaar niet met in het oranje geklede feestvierders. Toch was het op sommige plekken in Nederland toch nog te druk, lieten gemeenten weten. Beelden van Koningsdag 2020 uit Amsterdam.