‘Doe wat gelukkig maakt, het geld komt vanzelf’

‘Nadat ik 2.500 euro van mijn vader had geleend, ben ik in januari mijn eigen bedrijfje begonnen in CBD-olie. Hiervoor was ik freelance cameraman. Ik maakte video’s voor undergroundrappers, zat in de Nederlandse scene. Maar ik was klaar met de mediawereld en toe aan iets anders, ondernemen heb ik altijd al leuk gevonden.

„Mijn klanten zijn mensen met prestatiedruk: Zuidastypes met een drukke carrière of studenten die een scriptie moeten schrijven. Mensen die veel nadenken en onrustig, angstig of gestrest zijn.

„De olie die ik verkoop, komt uit de cannabisplant. In tegenstelling tot THC – het andere extract – word je hier niet high of stoned van, het werkt alleen kalmerend. Ik zie het als een alternatief voor mensen met een slaapprobleem, die niet ’s ochtends half gedrogeerd door medicatie in de auto willen stappen. Sommige mensen koken er zelfs mee, doen het in hun smoothie of geven het aan hun huisdier.

„Mijn merk ligt nu in negen winkels in Amsterdam, Utrecht en Duitsland. Ik werk zo’n vijftig uur per week en heb veel afspraken. Ik heb vijf freelance medewerkers, mijn broertje doet de online marketing. Ik rij overal heen in mijn BMW, maar die gebruikt zoveel benzine dat ik erover denk hem weg te doen. Sinds de crisis zie ik een lichte daling in de verkoop, maar ik heb er vertrouwen in dat dit na afloop weer aantrekt.”

‘Ik doe aan intermittent fasting, dus mijn ontbijt sla ik over. Nadat ik opsta, drink ik veel water en neem voedingssupplementen als visolie en multivitamines. Na het touwtjespringen neem ik het nieuws door en ben ik ready voor mijn dag.

„Als student had ik het niet breed, daarom geniet ik nu van een luxe leven. Ik hou ervan om nieuwe culinaire hotspots te ontdekken. Overdag een koffietje met z’n allen, ’s avond gaan een drankje en een kreeftje er wel in. Als je succesvol bent, moet je daar met z’n allen van genieten. Dat je tegen je vrienden zegt: dit etentje betaal ik, zonder dat je van tevoren drie keer op je rekening hoeft te kijken. Of dat je je moeder een bosje bloemen brengt, je vriendin wat leuks geeft. Op dit moment bestel ik veel online, ook wel een beetje uit verveling: kleding, keukenapparatuur.

„Ik hou van reizen. Wintersport, in de zomer lekker ver weg. Azië is een van m’n favo’s, met name avontuurlijke plekken als Cambodja of Maleisië.

„Ik geloof erin dat als je doet wat gelukkig maakt en je het ervoor over hebt om al je tijd in je onderneming te steken, het geld vanzelf komt. Zolang je er maar plezier in hebt en je dierbaren je aanmoedigen, ontstaan de mooiste situaties vanzelf.”

Netto-inkomen: 1.750 euro (gemiddeld) Vaste lasten: woonlasten (huur, 750 euro), mobiel/internet/tv (40 euro), verzekeringen (105 euro), auto (110 euro), boodschappen (250 euro), abonnementen (20 euro), horeca (100 euro), kleding (60 euro), sport (40 euro), reizen (30 euro), goede doelen (Sea Shepherd, 10 euro) Sparen: 235 euro Laatste grote aankoop: bank Loods5, 2.300 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 april 2020