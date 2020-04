Van de 720 vrouwen die in het eerste kwartaal van het jaar zijn omgebracht zouden 244 gedood zijn vanwege hun geslacht. In die periode is ook het aantal aanvragen voor een verblijf in een safehouse toegenomen, met 80 procent vanaf half maart.

In Mexico zijn in de eerste drie maanden van 2020 acht procent meer vrouwen vermoord dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt persbureau ANP. De stijging zou te maken hebben met de maatregelen die de Mexicaanse overheid heeft genomen om het coronavirus te bestrijden.

Trump haalt tijdens briefing uit naar China

President Trump heeft tijdens een briefing in het Witte Huis uitgehaald naar China. Volgens Trump had het virus beter aangepakt kunnen worden en had het zich niet over de hele wereld verspreid als het bij de bron gestopt was.

“Er kan maar één land verantwoordelijk worden gehouden voor wat er is gebeurd”, zei Trump. Hij zei dat zijn regering een “diepgravend onderzoek” heeft ingesteld naar de manier waarop China is omgegaan met het virus. “Zij hadden de hele wereld kunnen beschermen, niet alleen ons, de hele wereld”.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal de VS mogelijk een schadevergoeding eisen. “Duitsland heeft het over 130 miljard euro. Bij ons is de schade veel hoger”, zei de president.

De afgelopen dagen had Trump voor het eerst sinds enkele maanden geen briefing gehouden, nadat zijn persconferenties met steeds meer kritiek gepaard gingen. Zo suggereerde Trump vorige week dat men zou moeten proberen desinfectiemiddel te injecteren tegen het virus. Experts waarschuwden vervolgens dat vooral niet te doen, terwijl de president de volgende dag zei dat hij het sarcastisch bedoelde.

Op de persconferentie op maandag werd Trump gevraagd te reageren op een toename van ziekenhuisopnames in de staat Maryland van mensen die het middel daadwerkelijk hadden geïnjecteerd. De president zei zich niet verantwoordelijk te voelen voor die ziekenhuisopnames en ook niet te begrijpen waarom mensen zich met desinfectiemiddel zouden injecteren.