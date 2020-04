Airbus-topman waarschuwt voor toekomst bedrijf

Voor vliegtuigbouwer Airbus is de situatie door corona zo nijpend aan het worden dat de tijd is gekomen voor „aanpassingen en inkrimpingen”. De financiën van de vliegtuigbouwer zouden zelfs zo hard achteruitgaan, dat de toekomst van Airbus op het spel staat. Dat zou de topman van het Europese conglomeraat, Guillaume Faury, in een brief hebben geschreven aan het personeel, meldden verschillende internationale media.

Persbureau Reuters schrijft dat mogelijk al deze zomer tienduizenden banen worden geschrapt. De vliegtuigbouwer komt woensdag met de kwartaalcijfers; mogelijk maakt het bedrijf dan meer bekend. Maandag wilde het concern niet reageren op „interne communicatie”.

Airbus greep begin deze maand al in door aan te kondigen dat de productie met ruim een derde wordt verlaagd. Faury schrijft naar verluidt in de brief dat die ingreep niet het slechtste scenario is waar rekening mee wordt gehouden. „We moeten nu snel handelen om die uitstroom te verminderen, om onze financiële balans te herstellen en, uiteindelijk, om onze toekomst veilig te stellen.” Airbus, dat onder meer locaties heeft in Duitsland, Frankrijk en Spanje, is in gesprek met verschillende overheden voor overheidssteun.

Kwetsbare sector

Faury schrijft in de brief aan zijn personeel verder dat de luchtvaartsector als geheel „veel zwakker en kwetsbaarder” uit deze crisis tevoorschijn zal komen. Het wereldwijde vliegverkeer is grotendeels stilgevallen. Vraag naar nieuwe vliegtuigen is er daardoor voorlopig niet; al lopende bestellingen zijn verlaagd of geannuleerd.

Concurrent Boeing komt woensdag ook met cijfers. De Amerikaanse vliegtuigbouwer maakte afgelopen vrijdag bekend dat de overname van een groot deel van de Braziliaanse vliegtuigproducent Embraer wat hen betreft niet doorgaat. Boeing claimt dat Embraer niet aan de voorwaarden van de deal van 4,2 miljard dollar heeft voldaan. De Brazilianen, die kleinere vliegtuigen maken, stellen dat de nijpende financiële situatie van de Amerikanen de oorzaak is; ze hebben maandag juridische stappen afgekondigd tegen Boeing.