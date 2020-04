Advocatenduo Anker en Anker stopt met advocatuur

Het advocatenduo Wim Anker en Hans Anker legt eind volgend jaar de werkzaamheden neer. Beiden zijn dan 69 jaar en zeggen om privéredenen te stoppen. Dat bevestigt strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot, verbonden aan advocatenkantoor Anker & Anker, na berichtgeving van Omroep Friesland.

Anker en Anker zijn landelijk bekend in de strafrechtadvocatuur. De tweeling werd in februari 1953 geboren. Hans Anker is sinds 1979 advocaat, Wim Anker sinds 1981. Beiden rondden hun studie af aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1991 vestigden ze zich als strafrechtadvocaten binnen een groter kantoor in Leeuwarden en sinds 1999 zijn ze zelfstandig.

In 2018 sprak NRC met de twee broers: ‘Het heeft legio voordelen om een tweeling te zijn, maar het nadeel is: je hebt altijd een meetlat naast je liggen.’

De twee namen gedurende hun carrière veel bekende zaken op zich. Anker en Anker behandelden onder meer de nieuwjaarsbrand in Volendam en de moord op de 12-jarige Milly Boele. Wim Anker stond met Van der Goot bovendien Robert M. bij in de grote Amsterdamse zedenzaak, in 2011.