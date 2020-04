Zweedse schrijver Per Olov Enquist (85) overleden

Per Olov Enquist, een van de bekendste schrijvers van Zweden, is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de auteur bevestigd aan Zweedse media en de Deense krant Politiken. Enquist overleed zaterdagavond na een lang ziektebed.

Enquist werd beroemd vanwege zijn historische romans. Met zijn boek Het bezoek van de lijfarts (1999) verwierf hij internationale bekendheid. Het boek gaat over de Duitse arts en vrijdenker Johann Struensee die in de achttiende eeuw de Verlichting introduceert in Denemarken door invloed te verwerven bij de geesteszieke koning van het land. Het is verfilmd als A Royal Affair, dat verschillende prijzen heeft gekregen.

Ook Enquist zelf werd meerdere keren bekroond voor zijn werk. Hij studeerde literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Uppsala en werkte later als criticus voor verschillende Zweedse media. Andere bekende boeken van Enquist zijn: Kapitein Nemo’s bibliotheek (1991), Blanche en Marie (2004) en Een ander leven (2008).

De schrijver kampte al langer met een hartafwijking en kreeg in 2016 een beroerte. „P.O. Enquist is dood. Bedankt voor fantastische leeservaringen, slimme gedachten en inspirerende bijdragen aan het debat”, schreef de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde zondagochtend op Twitter.