Partijbestuur 50Plus stapt op na ‘hetzes en lastercampagnes’

Het voltallige bestuur van 50Plus stapt op. Dat heeft partijvoorzitter Geert Dales zondag tegenover NRC bevestigd. Het bestuur blijft volgens Dales alleen nog aan om verkiezingen voor een nieuw partijbestuur via een digitale ledenvergadering mogelijk te maken.

Dales zegt met zijn vertrek onder meer een einde te willen maken aan een „cultuur van voortdurende verdachtmakingen, lastercampagnes en het lekken van vertrouwelijke correspondentie”. Daar zijn prominente partijleden bij betrokken, aldus Dales, onder wie fractieleden van 50Plus én de oprichter/ere-voorzitter van de partij, Jan Nagel.

50Plus zal volgens Dales „als een kaartenhuis” ineenzakken. „Topkandidaten die zich hebben aangemeld voor een plek op de kieslijst voor de komende verkiezingen, zullen het voor gezien houden.”

Enig lichtpunt volgens Dales is de noodwet die in het kader van de coronacrisis is aangenomen en digitaal stemmen voor kandidaten- en andere commissies mogelijk maakt. Dat zal volgens hem een einde maken aan de „achterbakse vergadercultuur binnen 50Plus, waarbij nog geen 4 procent van de leden op ledenvergaderingen in achterkamertjes de dienst uitmaken.”

Dales noemt dat „een doorbraak naar totale democratisering”, die hij alleen zelf niet meer zal meemaken, zo schreef hij eerder deze maand al in een brief aan een aantal intimi: „Ik zal daar niet meer bij betrokken zijn. Ik wil mijn leuke leven terug.”

Permanente ruziecultuur

Het opstappen van Dales en de rest van het bestuur volgt na weken van hoogoplopende ruzies, waarbij de Tweede Kamerfractie, minus fractievoorzitter Henk Krol, de Eerste Kamerfractie en andere partijprominenten het vertrek van Dales hadden geëist.

Dales, op zijn beurt, zegde vorige week het vertrouwen in die Kamerleden zelf op. Hij betichtte hen daarbij openlijk van de anonieme lastercampagnes en het lekken van vertrouwelijke correspondentie.

Het is onduidelijk wat Dales’ vertrek betekent voor partijleider en beoogd lijsttrekker, Henk Krol. Hij steunde Dales tot nu toe. Dat leidde de afgelopen weken al tot botsingen tussen hem en de rest van de fractie. Afgelopen week wees de fractie volgens betrokkenen Kamerlid Corrie van Brenk aan als vice-fractievoorzitter, een functie die voorheen in de 50Plus-fractie niet bestond. Krol liet zich herhaaldelijk kritisch uit over Van Brenk.

Dales werd in 2018 als puinruimer binnengehaald bij 50Plus, waar ook toen interne ruzies en vetes schering en inslag waren. Het lukte hem om de partij in rustiger vaarwater te krijgen. En in de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen schommelt 50Plus al een tijd op 8 tot 10 zetels (nu 4 in de Tweede Kamer, 2 in de Eerste Kamer).

Dubbele agenda’s

Maar Dales liep binnen de partij tegen de grenzen van zijn eigen hervormingsdrift aan, zeker toen Krol hem vorige maand publiekelijk naar voren schoof als gedroomd kandidaat voor zijn nieuwe fractie na de verkiezingen. Partijgenoten verweten hem en Krol sindsdien een dubbele agenda. Dales zou zijn positie als partijvoorzitter willen misbruiken om zichzelf op een verkiesbare plek voor de Tweede Kamer te bezorgen, zo luidde het verwijt.

Een aantal partijgenoten spande deze maand een kort geding aan om een digitale stemming over het voorzitterschap van de selectiecommissie voor die kandidatenlijst te voorkomen. Digitaal, omdat de coronacrisis een normale ledenvergadering onmogelijk maakt, zo motiveerde het bestuur dat besluit. „Ondemocratisch en in strijd met de statuten”, betoogden de tegenstanders daartegen. De uitspraak in kort geding wordt begin volgende maand verwacht.

Dreigbrieven aan echtgenoot

Dales had zijn vertrek in kleine kring al eerder aangekondigd, zo blijkt uit interne correspondentie die NRC heeft ingezien. Maar hij wilde dat pas bekend maken na de uitkomst van dat kort geding, omdat dan zijn doel, het definitief doorbreken van die achterkamertjescultuur bij 50Plus, was bereikt. Zaterdag besloot hij, naar eigen zeggen, om zijn vertrek toch niet meer uit te stellen omdat de nieuwe wet het digitaal stemmen al mogelijk maakt en een uitspraak in dat kort geding dus overbodig wordt. Ook wilde hij geen mikpunt meer zijn van ruzies en lastercampagnes: „trollenlegers, intimidatie, laster, dreigbrieven aan mijn echtgenoot. Het begon al bij mijn aantreden in 2018 en heeft vervolgens meer dan 1,5 jaar geduurd.”