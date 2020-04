Help de makers, investeer fiscaal voordelig in kunst

De afgelopen weken werden we geprezen om onze veerkracht: fantástisch die solo-optredens in tuinen, de concerten online en die spontane kunstinitiatieven in de straten. Heel fijn dat u ons, de makers, heeft gezien. Fijn ook te merken dat wat wij doen en creëren inspireert, hoop biedt en als troostvol wordt ervaren. Dat doet ons goed, want hier doen we het voor. Maar hoe veerkrachtig we ook zijn: onze zorgen zijn groot.

(theatermaker), (cabaretier), (beeldend kunstenaar) en (beeldend kunstenaar/schrijver) initieerden een petitie om investeren in kunst te bevorderen.

Want hoe mooi de handreiking van minister Van Engelshoven ook is, die 300 miljoen euro extra steun voor de culturele sector gaat niet naar ons. Met dit geld worden een paar van de grootste instituten misschien net overeind gehouden. Maar wij, beeldend kunstenaars, fotografen, muzikanten, filmmakers, theatermakers en alle professionele makers daartussenin, vallen buiten de boot. En, zonder te willen klagen, want daar houden we niet van: er zat al geen vet op onze botten. Elke mogelijke reserve is er bij ons de laatste 10 jaar afbezuinigd. Dat we nog bestaan is inderdaad een teken van uitzonderlijke veerkracht.

Daarom deze noodkreet. Wat we nu hard nodig hebben is steun. Nee, we willen niet onze handen ophouden. We investeren tijd en energie in onze producties. We creëren grootscheeps werkgelegenheid en bouwen het culturele archief van Nederland vanaf de grond op. We stoppen onze ziel en zaligheid in dit werk en wat we nodig hebben, nu meer dan ooit, is dat we daar gewoon voor worden betaald.

Wat ons het meest zou helpen is een stimulans voor iedereen om in ons werk te investeren. Beste minister Van Engelshoven, lief kabinet, maak ons werk fiscaal aantrekkelijk! Laat het lonen om juist nu een kunstwerk te kopen voor die lege muur waar mensen tegenaan staren als ze thuiswerken. Laat mensen gemotiveerd zijn een violist te boeken voor een balkonconcert. Een sociaal kunstenaar te contracteren om onverwachte ontmoetingen te creëren met buurtbewoners. En stimuleer bedrijven een theatermaker in te huren om in die saaie zoom-sessies in te breken.

Wanneer investeren in kunst gedurende deze crisis fiscaal aantrekkelijker wordt, krijgt de kunstmarkt een impuls en hebben wij geen bijstand nodig. En dan bedienen wij jullie allemaal met hoop, vermaak, inspiratie, reflectie en álles wat het leven mooier en beter maakt. Solidair en open. Juist in deze tijden.