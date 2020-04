Haperende server nekt muziekfestival in Minecraft

Honderden, misschien wel duizenden mensen staan zaterdagavond in de regen, in het donker, op het gras te wachten. Welke kant je ook uitkijkt, ze staan overal. In badpak, als zombies, of ‘gewoon’ in hipsterkleding. Elke paar seconden tikt iemand wanhopig een commando: laat me het festivalterrein op!

Anderhalf uur later geeft de organisator zich gewonnen. Het digitale muziekfestival Block by Blockwest (BXBW) in de populaire game Minecraft is mislukt. BXBW moet, net zoals zoveel fysieke evenementen, worden uitgesteld. Nu niet vanwege het coronavirus maar door haperende infractructuur – en onverwacht succes. Op 16 mei proberen ze het opnieuw.

Dat die enkele server van BXBW onderuit zou gaan had organisator Courier Club kunnen zien aankomen, verzuchten festivalgangers achteraf. De chatkanalen op communicatieplatform Discord liepen al dagen vol. Logisch, de echte festivalzomer ligt in duigen. Een gratis benefietfestival met als klappers de Russische band Pussy Riot en oude rotten Massive Attack? Goed, rondlopen op een blokkerig digitaal festivalterrein mag dan niet hetzelfde zijn als op Lowlands in de zon, maar het leek interessanter dan wéér een video-concert.

Kunnen games het gat vullen dat al die geannuleerde sport- en muziekevenementen achterlaten? In de game-industrie klinkt voorzichtig: misschien wel. „Gamen werd geboren in kelders en woonkamers. Onze wens om onlineverbinding te maken en ons aan elkaar te meten, hebben het gamen tot sport gemaakt”, schreef analist Shawn Smith begin april in een opiniestuk op nieuwssite GamesIndustry. Dus, stelde hij, zouden e-sports als last sport standing steeds belangrijker kunnen worden.

BXBW-organisator Courier Club maakte een beginnersfout. Maar elders lukt het wel. De Amerikaanse rapper Travis Scott lanceerde deze week zijn nieuwe single met een spetterend ‘concert’ in de game Fortnite. Voor het oog van in totaal 12 miljoen dansende Fortnite-spelers groeide een digitale versie van Scott uit tot een reus, die al rappend over het digitale eiland struinde. Psychedelische beelden zagen de gamers; aanwezigen werden opeens de lucht in gegooid of stuiterden door de ruimte. Alleen de sociale factor ontbrak – spelers konden elkaar niet horen praten.

Het is vooral Minecraft, waarin bijna alles communaal gebruikt en gebouwd kan worden, dat zich nu verder ontwikkelt als evenementenplatform. De Poolse regering heeft een officiële Minecraft-server voor thuiszittende kinderen; in Nederland werd vrijdag Gala At Home georganiseerd, een festival waar jongeren bekende influencers konden ontmoeten.

Minecraft niet ideaal

Minecraft is maakbaar, maar niet ideaal: dat het ooit zou worden ingezet voor festivals met duizenden bezoekers zullen de makers nooit bedacht hebben. Zelfs nu blijft het voor de organisatoren van een BXBW zoeken naar creatieve oplossingen. Kun je live muziek niet in de game afspelen? Dan maak je kanalen op videosite Twitch, en zend je daar van te voren opgenomen live optredens uit in sets van 20 minuten. De muzikanten staan ondertussen in Minecraft op het podium te springen en te swingen.

Voor de sociale factor dacht Culture Club aan Discord, dat is ontwikkeld om gamers te laten communiceren tijdens het spelen. Juist daar zijn zaterdagavond de eerste voortekenen van een kleine ramp te bespeuren: de audiochat is al snel onbruikbaar, mensen springen in en uit en maken veel lawaai. Wanhopige moderatoren proberen het horkerige gedrag in de tekstchat nog wat te beteugelen.

Na 15 minuten worden bezoekers mondjesmaat binnen gelaten. Ruimte één is opgezet als een Lowlands-podium, met een moshpit – waar je elkaar ‘echt’ digitaal kan slaan – een groot publieksvak en een paintball-arena. Het festival hangt van kunstgrepen aan elkaar, maar het lijkt eventjes te werken. Opeens slaat de vertraging toe. Verder lopen lukt niet. En dan is daar, onverbiddelijk, de handhaving: teveel mensen tegelijk op één server. Wegwezen. Terwijl spelers bedrukt afdruipen, terug naar Discord, zegt de organisatie sussend: je kan óók het video-concert kijken.